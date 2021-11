El pasado miércoles fui testigo de un acontecimiento sin precedentes, por primera vez un presidente recibía un equipo campeón de fútbol en el Palacio Nacional.

El anfitrión fue el presidente Luis Abinader, quien tomó la iniciativa de recibir el Cibao FC y su presidente el ingeniero Manuel Estrella.

El onceno naranja es el campeón de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2021), la cual ha recibido un gran empuje del presidente Abinader.

Como se dice en el argot beisbolero, el presidente ha metido en brazo a favor del fútbol, aunque es el único deporte en que es permitido meter el pie.

Cuando los jugadores del Cibao FC, los periodistas que fuimos invitados y los representantes de los 10 clubes de la LDF, ocupamos el salón comenzaron a llegar las personalidades.

El ministro de deportes, ingeniero Francisco Camacho entró al salón y saludó uno por uno a todos los que estábamos allí.

Lo mismo hizo Samuel Pereyra, Administrador del Banco de Reservas y un soporte del balompié dominicano.

El empresario Pedro Brache, presidente del Conep y del Grupo Rica, quienes son columnas de apoyo al fútbol quisqueyano.

Destaco también la presencia del Comisionado Nacional de Fútbol, Benny Metz, hijo de ese recordado compañero Temo Metz.

El empresario de Santiago, José Clase quien es directivo del Cibao FC también estuvo presente.

No podía falta en ese encuentro Rubén García Ciprian, presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, ni Jorge Rolando Bauger, pionero del fútbol criollo.

SQUEEZE PLAY: Habemus Papam es una expresión latina que significa "Tenemos papa"…Los colegas presentes…Desde La Hidalga, Pappy Pérez y yo…Desde Tamboril Héctor J. Cruz…Desde Montecristi, Hugo Estragildo López Morrobel…Desde Santo Domingo, Leo Corporán, Dionisio Soldevila, William Aish, Yancen Lenín Pujols, Franklin Mirabal, Neftalí Ruiz y Frank Camilo…Guillermo Saleta Rodríguez fu el encargado de tomar las fotos…Representantes de clubes…El ingeniero Manuel Estrella y Alberto Polanco por Cibao FC…Ángel Baliño por Club Atlético Barcelona…Edwin Cannán por Atlético Vega Real…Genald Senior por Pantoja…Juan Guerra por San Cristóbal…Rubén Hernández de O&M…Casiano Quezada por Jarabacoa…Eulogio Castaños por Delfines…José Bautista y Fito Guzmán por Moca FC…Jorge Allen Bauger por la Academia Bauger…El Capitán del Cibao FC, Miguel Lloyd dio las gracias por los jugadores y entregó una camiseta del equipo al presidente con el número 1 y el apellido Abinader detrás…Exhorto al presidente Luis Abinader a seguir apoyando el fútbol, porque con los que dijo el ingeniero Manuel Estrella, demostraron que son agradecidos…Hay que les dan de todo y ni agradecen…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez