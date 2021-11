Los Tony, Sánchez y Marte, un tonificante para el equipo de baloncesto de Plaza Valerio.

Dos de las figuras principales que ha tenido el Baloncesto Superior de Santiago, fueron los Tony, Sánchez y Marte, quienes coincidieron en el quinteto joyero.

Con Sánchez La Plaza ganó tres coronas corridas, en 1982, 1983 y 1984. Pero además se coronó en 1986 y 1989.

Marte, apodado “El Marciano”, fue parte de los títulos del llamado “Ejército Rojo” en 1986, 1989 y 2003.

Tony Sánchez actuó en 89 juegos con Plaza Valerio en series regulares, con una permanencia en la duela de 1,653 minutos.

Anotó 1,848 puntos, para un promedio de 21.49 %, tuvo 715 lances de campo con un 58 % de acierto, encestó el 40 % de los tiros de tres que hizo y el 70 % de los tiros libres.

Mientras que Tony Marte lo sobre triplicó en juegos jugados con 283, lo que hizo que permaneciera en el tabloncillo por espacio de 9,031 minutos.

Anotó 3,825 puntos para un 13.52 %, además de ser el líder en rebotes capturados de todos los tiempos con 5,591, sin haber ganado el liderato en ningún año.

El Marciano tiró para un 57 % en tiros de campo, 31 % en disparos de tres y 63 % en los envíos que hizo desde la línea de tiros libres.

Hay que agregar que Marte, por una lesión en su hombro derecho, se especializó en hacer los tiros libres con la mano izquierda, la cual adiestró.

Pero Marte era un jugador inteligente en el juego y sabía colocarse en el sitio estratégico para cortar y robar balones, logrando escamotear 551 en su carrera.

Es indudable que si Plaza Valerio tuvo tanto éxito en la década de los 80´s, se debió en gran parte, a la presencia de los Tony, que la tonificaron.

SQUEEZE PLAY: Pio IX es el papa que más duró en el cargo con 32 años…Falta mucho para el 27 de febrero?…En la pelota de Nicaragua dieron de baja al zurdo dominicano Yohan Flande…Lo estaban sonando, pero es temprano…Juagaba para el Tren del Norte…Al menos consuela que por Flande inscribieron al también dominicano Isaac Silva…Pitó…El sábado comienza la final del béisbol de Japón…Domingo Santana estará con Yakult y Steven Moya con Orix…El cubano-aguilucho Rangel Ravelo también estará con Orix…El nombre es Búfalos de Orix…De Yakult son las Golondrinas…Mucha gente chovas con el equipazo de Haití para el Cásico Mundial de Béisbol…Te imagina que nos ganen con jugadores nacidos en República Dominicana…Muy buenas las intenciones de El Pachá sobre que el presidente Luis Abinader debe proteger a Sammy Sosa…Pero el presidente no se puede meter en eso, porque se cae el discurso de “Justicia Independiente”…Si Sammy cae preso y Pachá se va a dar un tiro, yo le ofrecí un revolvito de agua…Espero lo acepte…Creo que necesita no un chorrito de agua, un chorro de agua por la cabeza…Federico, tu compromiso en esta tierra es con Igor, King Timmy y la tocaya de doña Luchy…Pero, el mismo Pachá dice todos los sábados, maldito el hombre que cree en el hombre…No embrome Federico…Llamé a Arnulfo Gutiérrez y se fue en risas…”Cosas del Pachá”, solo me dijo…Gracias al periodista Antonio Valdez quien me llamó para hablarme de la columna extraída de su libro de baloncesto que publiqué el lunes…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el 13 de marzo del 2013, cuando el papa Francisco iniciaba su papado, se paró en el balcón central de la Basílica de San Pedro y exclamó:”Fueron al busca el papa al fin del mundo”…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez