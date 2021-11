El Comisionado Nacional de Pequeñas Ligas, Quilvio Veras estará este viernes en Santiago.

Veras fue invitado por el licenciado Diógenes “Tite” Núñez a nombre de la Asociación de Béisbol Olímpico de Santiago (ABOS).

Habrá un encuentro con las ligas de Santiago y una rueda de prensa a las 3:00 de la tarde.

Tite también nos informó que acompañarán a Quilvio Veras, “el Poeta” Miguel Batista, Alberto Castillo, Yorkys Pérez y Domingo “Punga” Almánzar.

El encuentro será en la Sala de Prensa de la Arena del Cibao, doctor Oscar Gobaira.

Veras, Batista y Castillo jugaron para las Águilas Cibaeñas y como hay juego, luego del encuentro cruzarán para el estadio Cibao.

Esta primera visita de Quilvio, luego de ser nombrado Comisionado Nacional de Pequeña Ligas por el presidente Luis Abinader, es importante ya que aquí hay casi un centenar de ligas.

Siempre es bueno saber que hay para los niños y pequeños que practican béisbol en la provincia de Santiago con sus municipios y distritos.

El hecho de que Tite Núñez haya gestionado esta visita, indica que el hombre sigue trabajando en beneficio del béisbol amateur de esta ciudad.

Como viene Alberto Castillo, de seguro que Bernardo López se disputará con Susana Veras, quién será el anfitrión.

SQUEEZE PLAY: Jacques Mayol fue el primero en descender 100 metros bajo el mar sin equipo de oxígeno…Falta mucho para el 27 de febrero?…Faltando mes y medio para terminar el año, puedo asegurar que el torneo de béisbol amateur de Santiago, no va…Ambiorix Mata me dijo que hay varias franquicias interesadas, pero ni hay tiempo ni emolumentos…Platanal que ha estado en otros tiempos, tiene interés de una franquicia…Barrio Lindo, La Herradura, también dice estar preparada para participar…Cienfuegos tiene su equipo y su estadio Ambiorix Rodríguez…Navarrete tiene su equipo y el estadio Virgilio Veras…La Universidad Isa (UNISA) es el equipo campeón…Para las ligas de Santiago se está complicando tener equipos en la amateur…Porque ya es abierto y juegan profesionales que hay que pagarle…Tranquilo Tavárez fue de las últimas ligas que participó…Cornelio Peña, otro caballo, se nos fue este año…Hay la idea, pero en los corrillos de la pelota, de que debe hacerse una liga con jugadores de 20 años en adelante…Porque los equipos lo que ponen a jugar son jovencitos de 15 y 16 años pensando en firmas…El municipio de Tamboril, con la franquicia más antigua de la pelota amateur, hace un par de años que dejó de jugar…Los tamborileños tenían 50 años corridos sin faltar a un campeonato…Ya no está Antonio Taveras, quien fue un soporte…Conversaba con Juan Tavárez, Andrés Acevedo, Eduardo Núñez, entre otros, de la urgencia de hacer una cumbre para recuperar la memoria histórica del béisbol amateur de los 60’s hacia acá…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Arquías era un tirano de Tebas, ciudad de la Antigua Grecia…En medio de una fiesta y rodeado de mujeres, una persona se le acercó y le entregó una carta…Arquías la tomó y sin leer la metió en un bolsillo diciendo: “Dejemos para mañana los asuntos serios…En medio de la fiesta fue degollado…Cuando encontraron la carta en su bolsillo, esta le advertía de una conspiración para matarlo…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez