Veamos los lanzadores dominicanos que accionaron este año en el béisbol profesional de Japón.

*

Un total de nueve lanzadores tiraron en Japón, siete en la Liga Central y solo dos en el Pacífico.

*

El zurdo Enny Romero fue uno de los dos pitchers que tiraron en el Pacífico y lo hizo con Lotte, solo 4 juegos, marca de 1-0 con efectividad de 5,54, con 23.1 de entradas, 19 hits, 9 bases y 20 ponches.

*

El otro fue Bryan Rodríguez, de Nippon Ham, quien actuó en 47 juegos, récord de 0-2, en 46.0 capítulos 40 hits, ,20 bases y 34 ponches.

*

En la Liga Central Ángel Sánchez con Yomiuri tiró en 14 desafíos, marca de 5-5 con 4,68, 73.0 entradas 82 imparables, 23 transferencias y 54 ponches.

*

Christopher Mercedes también con Yomiuri abrió 17 juegos, marca de 7-5 con efectividad de 3,77, en 86.0 episodios 96 imparables, transfirió 22 y abanicó a 74. Sánchez y Mercedes estuvieron con el equipo dominicano que ganó la medalla de bronce en Tokio 2020.

*

Robert Corniel de Hiroshima actuó en 50 choques, récord de 1-2 y efectividad de 3,82, 61.1 de entradas 56 hits, 28 bases y 79 ponches.

*

Rubby De la Rosa con Yomiuri tiró en 46 encuentros, 1-0, con 7 salvados y efectividad de 2,83.

*

Randy Rosario, de Chunichi, solo 9 partidos, marca de 0-0, efectividad de 3,00, en 9.0 capítulos 8 cohetazos, 6 bases por bolas y 3 ponches propinados.

*

Fernando Romero vio acción en 14 juegos, récord de 5-3, efectividad de 3,01, en 80.2 episodios, 89 hits, 30 bases y 44 ponches.

*

Cerramos con Raúl Alcántara, de Hanshin quien en 24 partidos, registró 3-3, con 3,49, en 59.1 de entradas, 55 incogibles, solo 11 bases y 50 abanicados.

*

SQUEEZE PLAY: José María López Lledín era el nombre del Caballero de París…Falta mucho para el 27 de febrero?…Mira quién viene por ahí/El Caballero de París…Mi sobrino Wendell Rijo está como agua para chocolate…Wendell tiene 9 carreras impulsadas en los primeros 10 juegos…Y eso, que al principio no jugó…El twitter de la magistrada Jenny Berenice a los Tigres del Licey, cambió mi parecer hacia ella…La sociedad la ha vendido como una Ogra, una mujer desalmada…Pero veo que no, que tiene buen humor…La apariencia engaña, es simpática la magistrada…Félix Fermín me dijo que era una buena persona, justa y que no se deja llevar por canto de sirenas…Por cierto, me dijo Fracatira que Berenice lo llevará a ver un juego Tigres y Águilas a la capital…El empresario José Clase tiene clase…Me contó Leo Sánchez que Clase estaba en el Gran Premio de Fórmula Uno de México…En el Autódromo Hermanos Rodríguez…Como muestra me envió una foto de José Clase con Valtteri Bottas…Pedimos oración por el exjugador de béisbol amateur Héctor Inoa…Con el equipo de Utesa Inoa fue un virtuoso jardinero central…Hoy su anatomía es atacada por una terrible enfermedad…Dios que tenga misericordia con Héctor Inoa…Apareció Popo Veras el domingo en el Palco de Prensa…No se pierda inmortal del deporte…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la biblioteca personal de Julio Cortázar, contiene más de 4,300 libros…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez