Cuando en 2015 se habló de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), los pensamientos volaron hacia Moca.

Era la mayor referencia que teníamos del fútbol, por eso pensamos de inmediato que la Provincia Espaillat sería el favorito.

Uno tenía la referencia de Dámaso García, Verman Mejía y Jonathan Faña en el fútbol, por lo que no había que ser un ducho en balompié para ubicar los mocanos entre los favoritos.

Incluso, trabajé muchos años con el mocano Adriano Miguel Tejada y sus ojos se iluminaban cuando hablaba de fútbol.

Pero han pasado siete torneos y los mocanos no ha estado en una final y por ende no han levantado una Copa.

Atlántico FC de Puerto Plata y Cibao FC de Santiago han sido campeones de la LDF, Atlético San Francisco y Atlético Vega Real subcampeones.

Hasta Jarabacoa FC, que apenas este año construyó su propio estadio, ya estuvo en semifinal.

Entonces, ¿Qué ha pasado con Moca FC, una franquicia de tradición, que cuando los otros no existían, ya ellos participaban en la desaparecida Liga Mayor de Fútbol?

¿Cómo ese equipo dejó escapar al argentino Pablo Marisi, un ganador de la LDF que estuvo en los entrenamientos con ellos?

Tampoco se entendió la decisión de sacar a Edward “Beba” Acevedo, cuando el equipo luchaba por su clasificación.

Dicen amigos mocanos, que los problemas no están en la cancha, sino en las oficinas, pero sea lo que sea, este club merece mejor suerte y como dice el refrán, “Algún día le toca a Moca”.

SQUEEZE PLAY: Dos triángulos equiláteros forman la Estrella de David…Falta mucho para el 27 de febrero?…El 5 de noviembre, es decir, este viernes, se celebra el Día Internacional del Payaso en homenaje al nacimiento de Emilio Alberto Aragón, Payaso Miliki…Ronny Rodríguez jugó para Nippon Ham en Japón…Este equipo, que quedó penúltimo en la Liga del Pacífico, anunció un nuevo manager…Se trata del exjugador de Grandes Ligas Tsuyoshi Shinjo…Este hombre hizo una rueda de prensa y armó una revolución con sus declaraciones…”Estoy de regreso con la intención de cambiar el equipo y el béisbol profesional”, dijo Shinjo de 49 años…Dijo que como jugador salía todas las noches a divertirse y que eso mismo podrán hacer sus jugadores…Agregó que su equipo no va a seguir la rigorosa disciplina militar del resto de los conjuntos…”Utilizaré el uniforme número uno porque esa es mi imagen”…”No me llamen manager, sino Gran Jefe”…”Haremos un Instagram Live durante los juegos”, continuó…Pero no fue todo, sostuvo: “Mi abridor del día inaugural será un novato y vamos anotar carreras sin dar hits”, son algunas de las declaraciones de Shinjo…Nippon Ham tiene hasta el 19 de este mes para decidir si se queda con El Felino…Ronny Rodríguez y Mel Rojas Jr., tuvieron problemas para presentarse a sus equipos en Japón…Lo atrapó el Covid en el país, luego para entrar a Japón mucho protocolo…Fueron encerrado varias semana en un hotel sin poder practicar…Ellos son mejores que lo que enseñaron…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada” que, copiar de un artículo se llama Plagio, de un libro, Tesina; y de muchos libros, Tesis Doctoral…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez