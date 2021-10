El pasado martes Yimi García lanzó una entrada con los Astros de Houston y se convirtió en el primer jugador nacido en Moca que participa en una Serie Mundial.

*

García ponchó a dos de los tres bateadores que enfrentó y el otro fallo con elevado al jardín derecho.

*

Es decir, que Yimi hace historia y se convierte en el primero de su pueblo que está en una Serie Mundial y lo hizo bien en esa primera salida.

*

En 1985, otro García, como dice el tema Etnia del Grupo Niche, Dámaso García estuvo en la Serie de Campeonato de la Liga Americana con los Azulejos de Toronto.

*

Otro mocano, enllave de Yimi García, el lanzador Freddy Peralta, ha estado en la postemporada, con Milwaukee, pero no ha llegado al Clásico de Otoño..

*

La noticia sorprendente de este jueves fue el cambio de Albert Pujols de los Gigantes del Cibao a los Leones del Escogido.

*

Pujols fue el primer jugador seleccionado en el Sorteo de Novatos por los Gigantes, pero nunca se ha puesto el uniforme vinotinto.

*

Radio Bemba se inventó o recibió la información de que Pujols podría debutar el domingo con los melenudos.

*

Sería un lujo ver jugar a Pujols en la pelota dominicana, de quien escribí una columna en defensa esta semana, la cual ha recibido una amplia aceptación.

*

Pero, ¡Cuidado Pujols! Los seguidores de los Gigantes, habitantes del Nordeste y otras partes del Cibao, podrían ver tu presencia con los Leones como un desprecio.

*

Entendemos la jerarquía de Pujols en Grandes Ligas, que impedía que jugara en el país, incluso recordamos que una vez mandó a hacer unos zapatos color vino, porque pensaba ponerse el uniforme de los Gigantes.

*

Albert Pujols es de todos los dominicanos, todos lo queremos y admiramos, pero el fanatismo es irracional y nos dolería ver que sea abucheado en un estadio.

*

SQUEEZE PLAY: ¡Soldados! “Desde lo altos de las pirámides cuarenta siglos os contemplan”, Napoleón…Falta mucho para el 27 de febrero?…Los políticos brillaron por su ausencia el miércoles en la inauguración del béisbol en Santiago…Me dicen, que muchos tenían los trajes planchados, pero se enteraron que el presidente Luis Abinader no venía y pusieron la reversa…Quedó demostrado que no es la pelota que le gusta…El miércoles vi en el estadio Cibao a Roberto Lora…Por muchos años Roberto fue el manager de Utesa en la pelota amateur…El querido colega Dimaggio Abreu conversó con Piña Ortiz y le dijo que el A. Rosario que sale en el roster dominicano del Mundial de Béisbol Amateur de 1976 en Cartagena de Indias, Colombia, es Alfonso Rosario…Era del Círculo Militar…Eso me lo confirmó Gerardo Torres, Secretario General de la Federación Dominicana de Árbitros y Anotadores de Béisbol y Softbol…Gaby Salazar le envió el listado a Gerardo…Además de Salazar estaba, Johnny Olivo, Piñao Ortiz, Virgilio Veras, Juan Arias Martínez, Anthony Llenas, Bebé Guerrero, Aquiles Peña, Félix Aquino, Rafael Almonte, Pablito Cabrera, Crucito Carvajal, Alejandro Osorio, Filiberto Corona, Justo Cruz y Maney Cabreja, de quien hablé en la columna del viernes…Ruddy Fernández asegura que en ese equipo estaban Iván Crispín y Víctor Mercedes…Gerardo Torres me menciona un Wascar, pero sin apellido y no lo amarro…La rivalidad Cibao FC y Pantoja sigue…Este viernes se miden por el campeonato los Sub-18 de ambos clubes…Será en el Félix Sánchez a las 6:00 de la tarde…El domingo a las 2:00 rumbo al estadio El Cóndor de La Vega…Cierre de la exitosa temporada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2021)…El que más grite ¡Goool! Es campeón…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Papillón se llamaba Henry Charriere y fue encerrado en la Isla del Diablo…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez