Uno de los temas que se debaten en el ámbito deportivo es si Albert Pujols debe retirarse.

Particularmente es un consejo que no le doy a ningún atleta y menos a Pujols, quien es una persona con suficiente juicio para saber si puede seguir o no.

Es el propio Pujols quien debe tomar la decisión de acuerdo a su convencimiento, porque es quien sabe cómo se encuentra su cuerpo.

Cuando a Bartolo Colón lo estaban retirando en los medios, yo dije que si un equipo lo contrataba y le pagaba, debía seguir.

Después de eso, Bartolo se convirtió en el latino con más victorias en Grandes Ligas.

Hubo un mal momento de Félix Sánchez y el clamor era que debía retirarse y después de eso, volvió a ganar medalla de oro en Juegos Olímpicos.

No retiraré a Albert Pujols porque no tengo donde emplearlo y cada quien vive de su trabajo o lo hace porque le gusta.

El caso mío, yo estoy de retiro, por antigüedad en el servicio y por edad, pero tengo que seguir en el medio para poder comer y comprarle pizza a Pablo.

Pujols solo debe escuchar las voces de la gente que lo quieren: Su esposa, hijos, Nelson Cruz, Mícalo Bermúdez, Leo Sánchez y nadie más.

Una vez, Muhammad Alí iba a pelear con George Foreman y le dijeron, no pelee que ya no eres el mismo.

La respuesta del ex Cassius Clay fue: “Nadie es el mismo después de 20 años”. Peleó y ganó.

SQUEEZE PLAY: Dicen los críticos mexicanos que la UNAM se derechizó…Piensan lo mismo de la AUSD?…Falta mucho para el 27 de febrero?…En el 2008 se jugó la final de la pelota dominicana entre los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas…El juego decisivo fue en el estadio Cibao…En la séptima entrada los Tigres ganaban 1-0 y apelaron a su tremendo bullpen…Guillermo Mota subió al box y Mendy López le dio un jonrón para los plátanos que había en el jardín central…En la octava entrada entró a lanzar Dámaso Marte, por lo que Rafael Furcal tuvo que pararse a la derecho…Pareció sacarle una copia al jonrón de Mendy y las Águilas ganaron el campeonato…Eso se conoce como “El Furcalazo” por venir de Furcal el de Loma de Cabrera…Pero si fuera familia de Roberto Fulcar entonces hubiese sido un “Fulcarazo”…Porque el Ministro de Educación es Roberto Fulcar y el Mayimbito es Rafael Furcal…Por poque Roberto es un carro lleno…Solo faltó una “L” Fullcar…Roosevelt Comarazami está como el maestro Greg Maddux, todo lo que tira se le mueve…Con todo lo que Roosevelt tira, hace lucir feo al bateador…Este fue uno de sus pitcheos reciente…”La pelota de invierno no pasará de Licey y Águilas , mientras sigan promoviendo más a patrocinadores que a peloteros”…Nos sorprendido cuando salió Héctor Borg, después con Tony Díaz y ahora con Oliver Mármol…Todos son managers…Y hay una cantera enorme en ligas menores…Fue un gran acierto la elección como madrina de las Águilas de Laura Fermín…Es de justicia y se lo ganó…Esa no necesita un GPS para asistir al estadio Cibao…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el Evangelio Según San Marcos es el primer y más pequeño de los evangelios…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez