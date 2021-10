Cuando en 1976 el béisbol amateur no se mezclaba con el profesional, se celebró en Cartagena de Indias, Colombia el XXIV Campeonato Mundial.

República Dominicana participó con un equipo que tenía un grupo de buenos jugadores.

El defensor de la tercera base de los quisqueyanos era José Manuel Cabreja (Maney), un temido bateador que había nacido en Montecristi en 1948.

A pesar de la presencia del trabuco cubano y todos sus jugadores de cartel, Maney sacó a relucir su capacidad para batear.

Maney fue el líder en hits conectados con 25 y el campeón de bateo con promedio 521 de average.

El líder de bases robadas con cinco fue el dominicano, solo identificado como A. Rosario.

Cuando publican el roster dominicano, agregan incompleto y solo pone a Maney, Rosario, Gaby Salazar, Orlando “Bebé Guerrero y Aquiles Peña. Es decir, que falta un montón de estrellas dominicanas de esa época.

El equipo dominicano jugó para 500 con marca de 5-5, Cuba se llevó el primer lugar con 8-2, Puerto Rico fue segundo, Japón tercero, Nicaragua cuarto, China Taipei quedó igualado con nosotros.

Maney participó en cuatro mundiales y cuatro Juegos Centroamericanos y del Caribe y puso a sonar su bate en todo, además de que era una pared en tercera.

En 2008 Maney Cabreja fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano y en 2014, en el barrio La Altagracia en Montecristi, donde nació, inauguraron un estadio con su nombre.

Maney Cabrera un beisbolista amateur que sus palmarés son de vértigo.

Por Tuto Tavárez