Los veganos deben venir en masas el domingo apoyar el Atlético Vega Real, que se va a medir con el Cibao FC.

*

Nunca el equipo de La Vega había estado tan cerca de la corona y esa son oportunidades que hay que aprovecharlas.

*

Estamos hablando de 30 kilómetros entre una ciudad y otra, es decir, 30 minutos de viaje sin prisa.

*

El fanático es un aliciente que enerva a los jugadores, por eso su presencia es vital en la cancha.

*

Ojalá los deportistas veganos, amantes del fútbol no dejen su equipo solo, ahora que tiene una gran oportunidad de su primera corona.

*

Naturalmente, los seguidores del Cibao FC quieren igualar a Pantoja, sus archirrivales en coronas conquistadas.

*

De seguro, que el color naranja estará en mayoría en la bombonera de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, desde las 6:00 de la tarde del domingo.

*

Lo que no pueden permitir los veganos, es que esa mayoría sea abrumadora y que su presencia masiva haga equilibrio en las tribunas de ruidos y colores naranjas y rojos.

*

Para el juego de ida en la próxima semana, entonces corresponderá a los santiagueros, ir apoyar el Cibao FC cuando Vega Real sea el anfitrión en el estadio El Cóndor.

*

Estamos a solo dos fechas para que uno de los dos equipos del Cibao Central que se disputarán la final, levante la Copa de Campeones y ese es un banquete que no podemos perdernos.

*

SQUEEZE PLAY: Las abejas no reconocen el color rojo…Falta mucho para el 27 de febrero?…En lo único que el fútbol dominicano me pone a dar vueltas como un loco es con la tabla de goleadores…Yo trato de llevarlo juego por juego, pero no coincidimos…Lo más probables que yo me equivoque, pero hay disparidad…Estamos claros que el líder es el colombiano Juan David Díaz…Para la LDF son 18 goles y en mi cuenta solo tengo 16…El argentino Mauro “Golmez” Gómez 15 y yo lo tengo con 14…Con tres de diferencia Golmez necesita un esfuerzo supremo para igualar y pasar…Pero si es mi conteo 16-14 tiene chance…Pero vamos a creer en las estadísticas oficiales…Juan David Díaz quien ya terminó con Pantoja, logró su primer gol en la jornada 11, lo que explica el rebase que hizo…En Cambio Golmez anotó 7 en los primeros cinco encuentros…De los goleadores dominicanos José Jaquez, Atlético Vega Real tiene 8 goles…Jean Carlos López del Cibao FC, Luis Espinal de Moca FC y Erick Japa de Pantoja tienen 7 cada uno…Las cabezas en cancha de estos dos últimos partidos Jorge Alfonso, de Argentina por Cibao FC y Edward “Beba” Acevedo por Atlético Vega Real…Hoy me fui de fútbol todo el camino, pero es que esta final nos tiene entusiasmados, solo esperando que llegue el domingo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la expresión “Mañana será otro día” es la última frase que se dice en “Lo que el Viento se llevó”. The End…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez