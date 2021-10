Cinco años después de iniciado el Baloncesto Superior de Santiago, se introdujo el jugador de la región.

Esto fue en 1986 como una forma de fortalecer y hacer más competitivo el evento nacido en 1981.

Los primeros refuerzos de la región vinieron desde San Francisco de Macorís, cuando Martín Lajara y José “Chemenito” García jugaron para el Cupes.

Los frutos se vieron de inmediato, ya que el Cupes estuvo en las finales de 1986 contra Plaza y 87 contra Pueblo Nuevo.

Entre los pioneros de las 14 provincias del Cibao, los santiagueros tuvimos la suerte de tener a Martín Lajara, quien se quedó y formó su familia aquí y se convirtió en uno de los mejores comentaristas con un caudal de estadísticas en su cabeza.

A propósito de estadísticas, veamos la de Martín Lajara a quien tuve el privilegio de narrar varios partidos y cuando este atacaba el aro, yo decía: ¡Lajara, con la macana!

Fueron 67 los partidos que jugó Lajara en la fase regular, con 585 puntos anotados, en lances de campo de 399-239 para un 60%, atrapó 274 rebotes, hizo 150 tiros libres y encestó 107 para un 71.3%.

En la final de 1987 contra Pueblo Nuevo, Lajara anotó 30 puntos en el primer partido y en un encuentro de una regular alcanzó 34 contra el Gregorio Urbano Gilbert.

Martín Lajara tiene sangre santiaguera, ya que su madre es de La Charca en Santiago y en 1981 intentó jugar con el Club Sameji, pero pertenecía a San Lázaro, en la capital y no recibió permiso.

Martín Lajara fue un buen jugador, pero mejor ser humano, todo un caballero.

SQUEEZE PLAY: Garfield odiaba los lunes…Falta mucho para el 27 de febrero?…Este miércoles el exboxeador José Vidal llamó a Meridiano Deportivo para quejarse de cómo se está manejando el boxeo amateur en Santiago…Los ataques de exboxeadores, entrenadores, jueces y árbitros, han hecho que Ariel Acosta se ponga la pila…A propósito de José Vidal, en una ocasión, principios de los 90, Juan José Tejada me hizo caminar Manhattan entera para irse a beber un jugo a casa de Vidal…Intenté que nos detuviéramos en varios negocios para comprar algo de tomar y solo decía: “Ahí saben a cobre”…Ese bárbaro, lo que quería decir era que lo cobraban y donde Vidal era gratis…Después que escribimos de Baby Montero la semana pasada, muchos amigos me han hecho la historia de cómo vino a caer en Santiago…El responsable fue el fallecido a destiempo Andrés Hidalgo, que lo vio en la capital en un intercambio del Luis Veras y lo trajo para la Hidalga…El lanzador panameño Randall Delgado no es flaco…Más bien, Delgado está fuerte…Marisol Fermín pasará dos meses en Estados Unidos…Peligra la presidencia del Mocano con Consuegra…Por cierto, Aneudy Tavárez, mi primo, está como gallinita en zinc caliente con el nacimiento de Alibeth su primera hija…La preciosa Alibeth es sobrina mía y chozno de Consuegra…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que El Gato Félix comenzó en el cine en blanco y negro…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez