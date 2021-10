La genética nos permite heredar habilidades para hacer algo, de ahí que varios refranes se hayan inventado para decirlo en forma más clara y entendible.

*

Entre esos refranes podemos señalar: Hijo de gato caza ratón, hijo de tigres nace rayado o quien lo hereda no lo hurta.

*

Félix “El Gato” Fermín es el manager más ganador en la pelota dominicana con seis coronas.

*

Pero la cosa no se queda ahí, su hijo Junior Fermín tiene cinco títulos en la Liga de Verano del Cibao.

*

Pues ahora le tocó a Andy Fermín, quien ha tenido una carrera vertiginosa como entrenador.

*

Andy acaba de ganar otra corona para el hogar de los Fermín, luego de coronarse en la Dominicana Summer League (Liga de Verano de la República Dominicana).

*

La organización de los Azulejos de Toronto puso el equipo en manos de Andy y este lo llevó a conquistar la corona de campeones.

*

Andy superó al equipo de los Padres de San Diego, llevando a los Azulejos a una vuelta regular de 38 victorias y 19 derrotas.

*

Andy fue firmado en el año 2010 por los Azulejos y estuvo como jugador hasta 2016, para abrazar la carrera de dirigente.

*

Inmediatamente se retiró como jugador, el equipo de Toronto vio sus habilidades para entrenar y dirigir.

*

Desde su firma solo ha pasado una década y ya tiene experiencia en la Eastern League, donde fue seleccionado entre los coaches para el Juego de Estrellas.

*

Este año, Andy Fermín tuvo la responsabilidad de dirigir en la Liga de Verano, donde participan más de 40 equipos y se coronó campeón. ¡Anda, Andy!

*

SQUEEZE PLAY: Hipofobia es el miedo a los caballos…Falta mucho para el 27 de febrero?…No es burla ni bullyign, pero abro los ojos más grandes que Chilo Paulino “El Ojú”, cuando leo algunas notas de los equipos dominicanos…Destacan la actuación en Grandes Ligas de Albert Pujols o Manny Machado, como si esos jugadores pertenecieran a Lidom…No relaje…Me aclara Juan Tavárez que el padre de los Mejía (Samuel, Marcos y Bolívar) no es Bolívar sino Santiago…Incluso, que tiene un hijo mayor que Samuel Mejía llamado Santiago que Howie Haak quería firmar…Pero Santiago rechazó la firma para dedicarse a servir a Dios como pastor adventista…Creíamos que el asunto de la Asociación de Béisbol Olímpico de Santiago había terminado…Pero como dice Odalís Peña (La Mafia), quedan innings…Me escribió Ambiorix Mata para decir que el torneo amateur va…Incluso, me dijo que con cuatro equipos…Los campeones de Unisa, Navarrete, Villa González y Platanal…Que está trabajando en el presupuesto…Me dice Diógenes “Tite” Núñez que serán dos torneos porque ellos, harán el suyo…Dice Tite que ahora es que falta mambo…Izquierda de Ambiorix, derecha de Tite, gancho de ambiorix, upper cut de Tite y cae Nepomuceno…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Shalom palabra del hebreo, significa Paz o Bienestar, por eso Jesucristo saluda, Shalom Aleichem, que es igual a, “La Paz sea contigo”…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez