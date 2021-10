En el Boletín del Salón de la Fama Cooperstown que recibo todas las semanas, me encontré con una joya de artículo este lunes.

El encargado de Baseball Hall of Fame, se explayó en elogio sobre Tony Peña, hablando de su durabilidad y calidad.

El amplio artículo ilustrado con seis fotos y una postalita, detalla todo el peregrinar de Tony por las mayores, especialmente cuando inició con los Piratas de Pittsburgh.

Lo compara con receptores como Johnny Bench, indicando que han sido dos de los mejores que ha tenido el negocio.

Incluso, en una opinión de José “Cheito” Cruz este dice sobre Tony Peña: “Tenía manos suaves, brazo fuerte y liderazgo”.

Cuando vi el artículo, recordé una pregunta que le hice recientemente a Tony, ¿De los equipos que participaste, cuál recuerda con más cariño?

“Los Piratas”, respondió Tony sin titubear y agregó, “ellos me dieron la primera oportunidad, ahí crecí como pelotero, con ellos nacieron mis hijos, con los Piratas hice mi familia”.

El articulista del Baseball Hall of Fame destaca que Tony Peña jugó 18 años en Grandes Ligas y cuando se retiró, era el cuarto en juegos jugados de todos los tiempos.

Tony jugó para los Piratas, Cardenales, Medias Rojas, Indios, Medias Blancas y Astros, donde acumuló 1988 juegos, 6489 turnos, disparó 1687 hits, de los cuales 107 fueron jonrones, 27 triples y 298 dobles, con 708 carreras impulsadas y 667 anotadas.

Es un amplio artículo que vale la pena leer, del receptor que puso un antes y un después en esa exigente posición para los dominicanos, salió de Palo Verde y se llama Tony Peña.

SQUEEZE PLAY: Maneki Neco es el gato de la suerte japonés que mueve un brazo…Falta mucho para el 27 de febrero?…El arbolito de navidad me averió la computadora y estoy trabajando con una prestada…Hasta que llueva y venga otra…El torneo amateur de Santiago se tambalea…Me comentaron en las prácticas en el estadio Cibao, que al parecer Tite Núñez hace falta…Para abrir algunas puertas…Bernardo López pide que Alberto Castillo sea incluido en la Plazoleta de las Águilas…Y Susana Veras también…Chilote Llenas no llegó a las prácticas con el tradicional sombrero…Cuando Félix Paredes de Operaciones de Béisbol llegó como un mexicano, muchos pensaron, ahí viene Chilote…Cuando el panameño Randall Delgado llegó fue saludado por el Flaco, Ernesto Rosario… De Delgado a Flaco…Don Bolívar Mejía firme en las prácticas desde el primer día…Es el padre de la saga de peloteros Samuel, Marcos y Bolívar Mejía, orgullos de Santiago…Rey Medina, quien vende guanduales en El Tesoro, estuvo como el primer guandul en las prácticas…Llegó Maya y los Mayitas…Los Mayitas derrochan alegría…Ya tengo los libros Los 50 Primeros Dominicanos en Grandes Ligas de Héctor J. Cruz y Los 50 Traviesos de Virgilio…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Caronte, según la mitología griega, era el barquero encargado de transportar las almas de los muertos a través de la laguna Estigia…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez