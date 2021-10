He visto el clamor para que la figura de Mendy López (Jr.) sea colocada en la Plazoleta de las Águilas Cibaeñas, en los jardines del Monumento a la Restauración.

*

La petición es válida tanto para Mendy como otros jugadores, que merecen unirse a los 11 que están en el noroeste de los jardines del Monumento.

*

Recientemente también hemos visto trabajos de Pappy Pérez y Miguel Ponce, denunciando el deterioro que presenta la Plazoleta y las figuras de los jugadores como las águilas que adornan el entorno.

*

Pensamos que no solamente Mendy López, sino que otros como Guillermo García, Luis Polonia, José Lima, Julián Tavárez , Miguel Tejada, Rafael Furcal, Tony Batista, Choby Díaz y más, deben de estar ahí.

*

Pero, la Plazoleta no es responsabilidad de las Águilas Cibaeñas, ni de la alcaldía de Santiago, cuyo alcalde Abel Martínez ha mostrado interés en que se acondicione.

*

El monumento y su entorno es responsabilidad del Ministerio de Cultura, que depende directamente del gobierno central.

*

Originalmente, la Plazoleta se hizo con 11 jugadores y no se le ha agregado ningún otro.

*

El onceno de peloteros está integrado por: Miguel Diloné, Chilote Llenas, Roberto Peña, Félix Fermín, Franklin Taveras, Héctor Luna, Tony Peña, Stanley Javier, Arturo Peña, Julito Martínez y Nino Espinosa.

*

Creo que las figuras están hechas en yesos y ojalá se decidan a colocar los que faltan, ya que hay espacios para ampliar.

*

SQUEEZE PLAY: El rey Jorge I de Inglaterra no sabía hablar inglés…Falta mucho para el 27 de febrero?…El exflaco e inquieto Ernesto Rosario aboga porque Mendy López ocupe un lugar en la Plazoleta…Mendy es el aguilucho con más jonrones…Son 86 los estacazos de López…Eso incluyendo series regulares y postemporada…Tony Batista pegó 72 y Memo García 66…Chilote Llenas y Miguel Tejada sacaron 57 pelotas…Tony Peña se fue 52 veces para la calle…Incluyendo uno inolvidable contra Steve Ratzer…Que por cierto, le pregunté a Tony si ha vuelto a ver a Ratzer y me dijo que no…Tony le dio una jonrón memorable en el estadio Cibao siendo un novato…Víctor “Choby” Díaz disparó 46, Luis Polonia 37, Héctor Luna 36 y Edwin Encarnación 31 y contando…No se ha retirado oficialmente de la pelota dominicana…El merengue de las Águilas es Leña, no La Jamaquita…Méceme Juanita…A propósito de retiro, Manny Pacquiao se retiró de boxeador para meterse a jablador…No le gustó a Apolinar Peralta que las Águilas cambiaran a Diego Goris…Habrá un piquete frente al estadio…Los mocanos están de patronales…Nuestra Señora del Rosario desde el pasado martes hasta el día 7…El padre Edwin Alonso es el encargado de la parroquia Nuestra Señora del Rosario…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que las hermanas de La Cenicienta eran Griselda y Anastasia…Una se cortó los dedos y la otra el talón para que le sirvieran los zapatos de La Cenicienta…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez