Cuando el Baloncesto Superior de Santiago emergía con fuerza, apareció la figura de Baby Montero para dejar escrito su nombre en letras mayúsculas.

Montero tenía habilidades en la cancha, que complicaba el trabajo a los defensores.

Con su vestimenta azul del equipo de Pueblo Nuevo, tenía un espectacular salto vertical, que lo convertía en un peligro cerca del aro.

Baby Montero se eleva

Pero, no dejarlo acerca representaba un peligro mayor, como sucedió al Cupes de Los Pepines en la final de 1987 contra Pueblo Nuevo.

Se jugaba el séptimo y decisivo partido y Baby sabía que no le sería fácil penetrar, por lo que afinó la puntería.

Francis, su nombre de pila, encestó 10 tiros de 3, que sumaban 30 puntos y Pueblo Nuevo levantó la Copa de Campeones.

El espigado jugador de 6’3” actuó en 118 juegos de la serie regular en el basket mayor de Santiago, encestando 1,203 puntos para promedio de 10,19.

Baby atrapó 546 rebotes, lanzó para 46% en tiros de campo, 29% en lances de tres puntos y 62% desde la línea de tiros libres.

Fue campeón con Cupes en la primera temporada de 1981 y también lo hizo con Pueblo Nuevo en 1985 y 87.

El número 10 que llevaba en su dorsal, fue retirado por el Club Pueblo Nuevo, como reconocimiento a su gran aporte a la franquicia.

Aunque Francis “Baby” Montero nació en la capital, se le considera un hijo, querido y mimado de la ciudad de Santiago.

En la actualidad Baby Montero vive en la ciudad de Nueva York, donde siempre está buscando su gente de Santiago para compartir y recordar buenos momentos.

Por Tuto Tavárez