Siguen alzándose las voces para que el premio MVP no le sea escamoteado a Vladimir Guerrero Jr.

Así lo expresó al analizar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana Alex Taveras.

Con su arsenal de conocimientos en el béisbol, como jugador y manager, Taveras no tiene dudas de que los números para el premio los ha puesto Guerrero.

“Los números ofensivos de Vladimir no se pueden comparar con los de Shohei Ohtani, quien como designado puede descansar, mientras que el dominicano tiene que salir al terreno todos los días”, razona Taveras.

El nativo de Tamboril, figura en el lugar 45 en el libro “Los Primeros 50 Dominicanos en Grandes Ligas”, de la autoría de Héctor J. Cruz.

El libro destaca que Taveras tiene un mundo de béisbol en la cabeza, con 12 temporadas en Ligas menores, 11 en Lidom y varias visitas a las Grandes Ligas con los Astros y los Dodgers.

Además, su participación con la Selección Nacional de Béisbol, incluyendo los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974.

Manager en varios equipos de Ligas menores, unos cinco en la pelota de México y con la Selección Nacional en Taiwán.

Recibió la oportunidad de dirigir a los Gigantes del Cibao, cuando todavía eran Pollos, reemplazando a Osvaldo Virgil.

Aunque Alex Taveras fue electo el Manager del Año, en la Premiación los Dominicanos Primero, jamás recibió la oportunidad de volver a dirigir.

Estuvo por varias temporadas como parte del cuerpo técnico de las Águilas Cibaeñas y ahora está en la agencia libre.

SQUEEZE PLAY: “No conté ni la mitad de lo que vi”, Marcos Polo…Falta mucho para el 27 de febrero?…Aunque el domingo se corrió la voz de que Bombo Abreu había muerto, está vivito y masticando…Tuvo un problemita, pero está muy recuperado…Esperamos en Dios que Gustavo Suriel se sane pronto…Rafael Furcal será exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicana…Fracatira se mandó a hacer su “flu”…Estará acompañado a Furcal…Fracatira sale barato, porque él lo que toma es romo…Ya están definidos los cuatro semifinalistas de la Liga Dominicana de Fútbol…Jarabacoa FC jugó cinco partidos corridos en su nuevo estadio y no perdió…Tres victorias y dos empates son 11 puntos que clasificaron el onceno de La Montaña…Me dice Leo Sánchez que Andrés Dilonex está brincando de alegría…La semifinal será con tres equipos del Cibao y uno de la capital…Cibao FC, Atlético Vega Real, Jarabacoa FC…De la capital el Club Atlético Pantoja…Los campeones de la Universidad O&M están eliminados…Moca FC hizo un gran esfuerzo, pero volvieron a quedarse cortos…El término corrupto ha cambiado mucho…Antes no llevaban a nadie preso por ser corrupto…Escuché muchas veces, ese pelotero no va a llegar a nada por corrupto, se la pasa bebiendo…Corrupto también era el que visita un cabaret donde había mujeres de vidas alegres… Pero al corrupto no le pasaba nada…Cambio el tema…Me dijo “Mi Bola de Cristal Empañada”, deja de soltar morcilla, le pregunté ¿qué es eso? Me dijo, salirte del guión…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez