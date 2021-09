La artillería pesada de las Águilas Cibaeñas está arribando a Santiago, sede del equipo norteño.

El “General” Félix Fermín tiene varios días por estos lares y de inmediato se integró a los trabajos del equipo.

El “Capitán” Juan Carlos Pérez también se encuentra en esta ciudad a la espera del inicio de las prácticas.

Juan Carlos está tan optimista, que visitó a su amigo Arnulfo Gutiérrez para animarlo y hablarle de las Águilas.

“Vamos por la corona 23 y queremos verlo en el estadio”, le dijo Juan Carlos a Arnulfo.

Afirmó que Ángel Ovalles, el Gerente General está conformando un equipo grande y que no tiene dudas de que van a repetir la corona.

La motivación de Juan Carlos dio su resultado, ya que Gutiérrez tiene una gran cantidad de abonos.

De inmediato le dio órdenes a Fito Gutiérrez para que haga las reservaciones de los abonos esta semana.

Eso es un verdadero Capitán, que hace el trabajo en el terreno de juego y fuera del terreno.

Gutiérrez tiene entre 8 y 10 abonos, pero solo va a la final y como Lisbeth es que maneja eso, este año podría debutar su hija Olivia, una de las nietas de Arnulfo.

SQUEEZE PLAY: El Evangelio según Jesucristo fue escrito por el Premio Nobel de Literatura José Saramago…Falta mucho para el 27 de febrero?…Ildefonso Ureña y Pappy Pérez, uno del Licey y otro de las Águilas, juntos en el juego de fútbol…Qué Planeaban?…Cuando alguien los miraba decían: “Aquí hay 44 coronas”…Héctor J. Cruz bajó de la capital para acompañar a su amigo Jorge Rolando Bauger quien hizo el saque de honor el viernes, previo al juego Cibao FC y Pantoja…La semana pasada Cibao FC ayudó a Atlético Vega Real derrotando a O&M…El sábado Moca FC ayudó a Jarabacoa derrotando a O&M…Entre cibaeños hablamos con la “i”…David González, Director Técnico de Pantoja, estaba suspendido para el encuentro del viernes…Se escondió detrás de la banca de los Guerreros y desde ahí estaba dirigiendo…Eso le quita profesionalidad al evento, además, con estos tiempos de celulares, es difícil esconderse en un gentío…Yo temí que lloviera de abajo hacia arriba el viernes…Junior Boutique regalando gorras de las Águilas en el juego de fútbol…No solamente al ingeniero Manuel Estrella, su compadre, hasta Paolo Modolo recibió…Así que Leo Sánchez no te sorprenda cuando vea a Paolo con su cachucha amarilla…El CDP entregó reconocimientos el jueves…A mí se me iba a entregar una medalla al mérito…Pero cuando me enteré ya me había comprometido a una visita fuera de la ciudad…No llegué a tiempo, pero gracias…Si el torneo que se juega en México es Sub-23, por la edad caben, Juan Soto, Wander Franco y los Juniors Vladimir Guerrero y Fernando Tatis…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el papa Benedicto XVI, cuenta con licencia para pilotar helicóptero, aunque no tiene licencia para manejar automóviles, porque no hizo el curso para obtenerla…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez