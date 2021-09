En 1971, hace 50 años, el lanzador cubano Camilo Pascual se retiró del béisbol de Grandes Ligas.

*

Cuando Camilo debutó en las mayores en 1954, este servidor todavía no había nacido.

*

Sin embargo, una de las personas más agradables que conocí en los Dodgers de los Ángeles fue este extraordinario ser humano.

*

Camilo es una maravilla de persona y me dio una gran acogida tanto en Los Ángeles como cuando visitó Las Palmas.

*

Esta entrega quiero dedicarla a Camilo, quien el pasado 20 de enero cumplió 87 años y que espero en Dios cumpla muchos más.

*

Cuando Camilo Pascual dijo adiós hace medio siglo, había ponchado a más bateadores, iniciado más juegos y hecho más outs que cualquier lanzador cubano en la historia.

*

Dicen quienes lo vieron lanzar que tenía la mejor curva de todo el béisbol, lo que le permitió permanecer por 18 temporadas en Grandes Ligas.

*

Tuvo marca de por vida de 174 y 170 y aseguran los expertos de esos tiempos, que no pasó de 200 victorias, porque siempre jugó para equipo mediocres y le tocó bailar con la más fea.

*

Camilo lanzó en 529 juegos, de ellos 404 como abridor y completó 132, con 36 blanqueadas, 2,167 ponches propinados, salvó 10 partidos y tiró 2,930.2 de entradas.

*

Estuvo en siete Juego de Estrellas, logrando 20 triunfos en 1962 y 21 en 1963, es decir, 41 en dos años.

*

En 1959, Camilo fue número 1 con 17 blanqueadas, igual que en 1962 y 63 con 18 en cada una.

*

En la pelota cubana, Camilo ganó 58 juegos y completó 54, es decir, que no necesitó casi de relevo.

*

En Series del Caribe quedó invicto con 6-0, dejando una hazaña en su último juego, cuando le ganó 4-0 a Puerto Rico.

*

El juego fue el domingo 14 de febrero de 1960 en Panamá y Camilo solo necesitó 88 pitcheos, quebrando la marca de 91 que impuso en 1955 Emilio Cueche.

*

Aunque su hermano Carlos “Patato” Pascual fue una estrella del béisbol cubano, Camilo hizo su propio camino, siendo grande como pitcher, inmenso como persona.

*

SQUEEZE PLAY: El verdadero nombre de Platón era Aristocles…Falta mucho para el 27 de febrero?…Julio Mármol volvió a tronar desde Nueva York contra el boxeo amateur…Dice Julio que Santiago antes tenía tres árbitros internacionales y ahora no tiene ni uno…Agregó que en eventos internacionales los santiagueros estaban representados por Manuel “Menú” Sosa, Daniel Rodríguez y el mismo Julio Mármol…Entiendo que Julio no esté arbitrando por residir en Nueva Yok, pero Menú y Daniel están aquí…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el termino Media Naranja apareció por primera vez en la obra de Platón, El Banquete…Por Hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez