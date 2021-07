Como estamos en un fin de semana de mucho fútbol, vamos a tomar esta entrega para hablar de las tarjetas amarilla y roja.

*

Las tarjetas roja y amarilla en los partidos de fútbol es un incorporación de hace 50 años, ya que se usaron por primera vez en 1970, en México y donde ganó Brasil.

*

La idea es utilizar tarjeta de colores como idioma neutral para comunicar la intención del árbitro que actúa en el partido.

*

El inventor fue el árbitro inglés Ken Aston, quien dirigió en la VII Copa Mundial de 1962.

*

Cuatro años más tarde, en 1966 Aston fue nombrado por la FIFA responsable de todos los árbitros para la VIII Copa Mundial en Inglaterra.

*

En los cuartos de finales se enfrentaron Argentina contra Inglaterra, el árbitro Rudolf Kreitlein hizo un par de amonestaciones a Bobby y Jack Charlton, que no quedaron muy claras.

*

Hablarles a los jugadores con 80 mil personas en un estadio no debe ser audible y con un pito en la boca.

*

Inspirado en los colores del semáforo Aston inventó la tarjeta amarilla como amonestación y la roja como expulsión.

*

Aunque el invento estaba listo en el Mundial de 1970 en México, ningún jugador fue expulsado por tarjeta roja.

*

Fue en 1974 en Alemania cuando el chileno Carlos Caszely, en su primer partido mundialista, recibió la primera tarjeta roja en la historia de un mundial y fue el primer expulsado.

*

Cuando el árbitro muestra una tarjeta, amarilla o rojo, debe hacerlo extendiendo su brazo con la cartulina más arriba de su cabeza y señalando el jugador que cometió la infracción.

*

Dos tarjetas amarillas equivalen a una roja en un partido y el jugador debe abandonar por acumulación.

*

SQUEEZE PLAY: Algofobia es el miedo al dolor…Después de perder 13 en línea, Atlético San Francisco tiene un empate y una victoria…De cero puntos pasó a cuatro…Necesitamos ingleses y brasileños en esta país…Si Argentina le gana a Brasil en la final de la Copa América, celebramos con Rolando Bauger, Horacio Lamadrid y los jugadores argentinos que hay en la Liga Dominicana de Fútbol…Pero si gana Brasil, no conozco a nadie por estos lares de esa nación…Lo mismo se da en la Eurocopa…Si gana Italia Paolo Modolo tira la puerta por la ventana…Pero si gana Inglaterra no hay quien invite…Me dicen Leo Sánchez y José Miguel Minier que Paolo paga en Il Pasticcio si gana Italia…Es más, me aloqué, si anotan un “Gol Olímpico”, pago yo…!Vamos arriba que yo no he hecho dinero!…César Consuegra es uno de los hombres más cumplidores cuando muere una persona…Pero, con el asunto del Covid-19 ha tenido que perder la racha…Lo mismo que Luis Ramón Polanco, récord de abrazos en el mundo, pero ahora es con distanciamiento…Recuerdo como ahora cuando Luis Ramón le rompió el récord a El Pachá…Vi una foto de Pachá sin mascarilla y a su lado Macarrulla con mascarilla…A las 10:30 de la mañana de este viernes, es el acto en la Universidad Isa “Unisa” para reconocer a Diego Goris y Darío Álvarez como Embajadores Deportivos de Buena Voluntad…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el síndrome de la hoja en blanco, es de los escritores…Por hoy, auto 27.

Por Tuto Tavárez