Quién le pone el cascabel al gato?

Los organismos mundiales que rigen el boxeo profesional, tienen que detener la moda de mal gusto, que es ver viejos que fueron leyendas arriesgando las vidas sobre un ring.

*

Vemos con penas que grandes luminarias del boxeo, están exponiendo su salud, cuando de ellos lo que quedan son las sombras.

*

No nos imaginamos a don José Sulaimán o al doctor Ramón Pina Acevedo otorgando un permiso para que Mike Tyson, Evander Holyfield, Oscar De la Hoya o Julio César Chávez, por solo mencionar algunos, suban a un cuadrilátero.

*

Peleadores con una década de retiro, son alentados por mercaderes del boxeo para exponerse, con el único objetivo de ganar dinero.

*

Hemos vistos las secuelas que deja el boxeo en los mejores, los que dan más que lo que reciben.

*

Bastaría poner un solo ejemplo, Muhammad Alí, el más grande, el más carismático, el que volaba como mariposa y picaba como tábano.

*

Sin embargo, ese hombre que era difícil de tocarlo en su rostro, no terminó bien, con grandes problemas producto de los golpes.

*

Se imagina lo que pueden esos golpes producir en aquellos que no fueron tan técnicos y que tenían que irse a los palos, como se dice popularmente.

*

El boxeo es un deporte para jóvenes, donde lo que no se consigue en los años mozos, no llega en la vejez.

*

Con los años hay que dedicarse a enseñar lo que aprendió y saber que otros jóvenes vienen empujando, en cualquier disciplina, pero más en los deportes de combates.

*

Por Tuto Tavárez