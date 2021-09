Uno de los jugadores más carismáticos que ha dado el baloncesto dominicano es José “Bombo” Abreu.

Pero el humilde muchacho de Pueblo Nuevo, combinó las cualidades de buenas personas con su juego efectivo en la cancha.

El es líder en puntos anotados de todos los tiempos en el Baloncesto Superior de Santiago, con la friolera de 4,530, promediando 15.51%.

Si le sumamos los 1,671 que encestó en el Baloncesto Superior del Distrito Nacional, estamos hablando de 6,201 en esos dos torneos.

Porque es preciso señalar, que Bombo jugó en todos los torneos del país, con la única condición de que en esa provincia hubiese una buena fritura.

Era incansable y en el basket local actuó en 292 juegos, con 8,776 minutos correteando en la duela, se robó 640 balones, bloqueó 103, con 601 bolas pérdidas y atrapó 1,189 rebotes.

Bombo es el jugador número 43 de los 50 Traviesos de Virgilio, con 1,671 puntos en la capital y promediando 10.2.

En 1989 Bombo Abreu viajó a Cuba como parte de la Selección Nacional.

Entre sus hazañas se cuenta que un domingo a las 4:00 de la tarde estaba jugando en San Pedro de Macorís y ese mismo día a las 8:00 de la noche estaba de refuerzo en La Romana.

Se cree que ha comido más pollos que los puntos que ha anotado y los rebotes atrapados.

Aceptó una encuesta para demostrar que Ricardo Rodríguez Rosa era más feo que él y triple R produjo un apagón al momento del conteo, cuando vio que Bombo Abreu le iba a ganar fácilmente.

Le dejo esta entrega, de un excelente baloncestista y un extraordinario ser humano, que aunque usted lo ve y piensa que está llorando, es sonriendo.

SQUEEZE PLAY.- “La tarea del educador moderno no es podar la selva, sino regar los desiertos”, Clive S. Lewis…Falta mucho para el 27 de febrero?…Cuando escribo de algún baloncestista de Santiago, me auxilio del colega Martin Lajara…!Ese es el Señor que sabe!…Héctor De Padua está preocupado con Tony Peña R…“Si Tony está tomando cerveza con el Covid, es porque se quiere morir”, me dijo preocupado y con razón De Padua…Los amigos de Tony que lo aconseje para que deje de estar tomando cerveza con el Covid…Rafael Rijo quería que los Tecolotes fueran campeones en México…Fue el equipo que Rijo asumió como manager cuando estaba en una difícil situación…Pero al ver que ganaron los Toros de Tijuana dijo: “Bueno, algo es algo”…Rijo piensa que si ganaron los Toros allá, pueden ganar aquí…Pavel Núñez hizo tremendo programa el jueves…Pavel es Radio fue sobre Johnny Ventura, una joya…Alex Reyes, cerrador de los Cardenales de San Luis podría estar con las Águilas Cibaeñas, pero como abridor…Como sea es un palo…Ah, podría juntarse con Dellin Betances y Yimi García…!Aaayyy, la 23!…Desde la creación el culpable de lo que pasa es el otro…Dios, “Adán que hiciste?”…Adán” “Fue Eva”…Dios: “Eva que hiciste?…Eva: “Fue la culebra”…Dios: “Culebra que hiciste?”…Culebra: ‘Fue la manzana”…Como la manzana no habla, sayonara…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la primera llamada por un celular se hizo el 3 de abril de 1973, siendo el protagonista el ingeniero Martin Cooper con un Motorola DynaTac 8000X…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez