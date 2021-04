A propósito del cumpleaños del querido maestro de la crónica deportiva Roosevelt Comarazamy, me permito contar esta historia.

Fue una novatada que me pasó, pero que es bueno que se conozcan los detalles y el por qué.

En los años 90 había un restaurant que era casi una religiosidad visitar, me refiero a La Parrillita.

Decenas de santiagueros y de otros pueblos iban a La Parrillita para disfrutar sus carnes, como dice su nombre, a la parrilla.

Roosevelt y yo formábamos parte de un grupo de cronistas que fuimos invitados a la Fórmula Uno en México, por parte de la firma E. León Jimenes.

Después de disfrutar las clasificaciones, Plaza Garibaldi, El Tenampa y El Zócalo, entre otros, llegó el domingo de la carrera.

El grupo de dominicanos, haber si recuerdo, Bienvenido Rojas, Max Reinoso, Héctor Cruz, Hugo López Morrobel, Gustavo Rodríguez, por E. León Jimenes, Johnny Contín, entre otros.

Cerca de donde estábamos sentados, había un hombre con una parrillada que el olor tenía inundado aquel lugar y mi mente se traslado a Santiago, La Parrillita.

El ronquito de los autos se escuchaba en los boxes y me iba a mover a buscar algo, lo que aprovechó Roosevelt y me dijo: “Toletero tráeme una parrillita”

Fui donde el hombre que atendía la carne y le ordené una parrillita, el cual con canto mexicano me peguntó: ¿Bien cocida o término medio?

Como no tenía respuesta decidí ir donde Roosevelt y le pregunté, si la parrillita era bien cocida o término medio.

El hindú, como le dice Bienvo Rojas, me miró asombrado y me preguntó ¿De qué hablas? Le respondí de la carne de la parrillita.

Entonces, Roosevelt con una amplia sonrisa me dijo: “Es una parrillita del orden de salida de los pilotos”. ¡Bienvenido a la F-1, Tuto Tavárez!

SQUEEZE PLAY: Lavanda es la flor nacional de Portugal…28 ayer, 28 es hoy…Y es loca que está?…Por ahí vienen las elecciones de la Asociación de Béisbol Olímpico de Santiago (ABOS)…Tite Núñez dice que se anunciara con tiempo, así participan todos los que quieran…Qué Fernando Tatis le robó la seña al cátcher y pegó un jonrón!…Esconda la seña…Y cuando el cátcher se roba la seña y pide una bola franca…Y cuando el tercera base sospecha que van a tocar y entra…Dejen sus lloros, es que El Niño batea…Eso es parte del juego…Una de las palabras que más escribo es Cibao…Pero la computadora me la cambia por Cibal…Cuando me doy cuenta la arreglo, pero muchas veces se me va…Entonces, hablo del Cibal FC, del estadio Cibal y la región del Cibal…Esto me despertó la curiosidad y quise saber que es Cibal que tanto me persigue…Se define como: Se aplica aquello que está relacionado con la alimentación…!Qué cosa!…Aquí siempre hay un can…Ahora, cuál es Tucán?…Cuando Jesucristo se presentó a los discípulos les dijo: “Shalom aleichem”…”Paz a vosotros”…Píntame, canción de Elvis Crespo, primo hermano de Federico Martínez Crespo (El Pachá)…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la tecnología inalámbrica “Bluetooth” toma su nombre del rey danés y noruego Harald Blatand, cuya traducción al inglés es Harald Bluetooth…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez