Ningún atleta ha ganado más dinero que el boxeador Floyd Mayweather en la última década.

*

Lo cual es fácil de conocer, porque Mayweather, como los raperos, dembowceros, y reggaetoneros, o como se llamen, presume de lo que tiene.

*

Por eso no extraña que Mayweather y el polémico artista El Alfa sean amigos o conocidos.

*

Si El Alfa sube una foto con Floyd Mayweather, no es lo mismo que esa foto la suma el púgil estadounidense, más conocido universalmente.

*

Asombrado porque “Money” como apodan a Mayweather publicó una foto con el dominicano del Bugatti, el exboxeador Carlos Peralta (El Chinito) me envió la fotografía.

*

En principio no lo estaba conociendo a ninguno de los dos, pero El Chinito me llamó desde Nueva York para explicarme el gran significado que tiene para El Alfa que fuera Floyd quien la subiera.

*

A Mayweather se le atribuye haber ganado 915 millones en la última década, eso supera a los futbolistas Cristiano Ronaldo con 800 y Lionel Messi con 750.

*

El cuarto es LeBron James con 680 de los verdes, Roger Federar 640, Tiger Woods 615, Phil McKelson 480, Manny Pacquiao 435, Kevin Durant 425 y Lwis Hamilton 400.

*

Bueno, gracias al Chinito Peralta vamos a ilustrar esta columna con Manny Pacquiao y El Alfa.

*

SQUEEZE PLAY: Alfa es la primera letra del alfabeto griego y se usa como opuesto a Omega que es la última…Nos aclara Bartolo García que Robert Corniel no es de Tamboril, sino de Jacagua…El autor del Jacagüero asegura que Robert es hijo de un primo segundo suyo…Agrega que estudió con su hijo mayor…Y para rematar Bartolo informa que Robert nació cerca del cuartel de Jacagua…Ahí tiene Raquel Infante cuando lo entreviste…Jacagua o Tamboril?…Si el estadio Quisqueya, Juan Marichal no está en condiciones para la Serie del Caribe, el Cibao está impecable…Un baño de gato y listo…Otra solución…Si se entiende que la avenida no se debe llamar Charlie Sumner, es fácil…Charlie Sands jugó con las Águilas Cibaeñas y Champ Summers con los Leones del Escogido…Tomamos Charlie del cátcher aguilucho y Summers del refuerzo del Escogido…Ahí está, Charlie Summers…La gente no se va a dar cuenta de la pequeña diferencia y si alguien se da cuenta, no se le hace caso…El 11 Ideal en la primera semana de la LDF…Dominicanos, Domingo Peralta, Richard Dabas, Ernesto Trinidad y Alba…Argentinos Iván Pérez, Delgado y Chiqui Pérez…Por Colombia Jessy Mena y Herrera…Por Venezuela Guerra y por Haití Chedlin…El juego del sábado Cibao FC y Atlético de San Cristóbal, es como si se enfrentaran Argentina y Chile…Fernando Tatis dejó el equipo dominicano que iba a dirigir…Qué pasó?…Pregunta Tony López que cuál es mejor pitcher de Hilarión Isalguez, Abel Rojas o el Mocano…Iba a dar mi opinión pero la gente es mala, escribió uno, ninguno de los tres…El problema de Abel es que los jugadores a la defensa no se saben colocar…La sensación es José Valverde…Quisiera ver a Danny García bateando el “Esfínter”…Es el lanzamiento ponchador de Valverde…Me atacan y un día de esto hago la historia de cómo nació el “Esfínter”…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada que solamente dos selecciones de fútbol, Brasil e Italia han ganado mundiales consecutivos, Italia 1934 y 1938, Brasil 1958 y 1962…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez