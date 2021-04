Robert Corniel es un lanzador nativo de Tamboril, que este año está lanzando con las Carpas de Hiroshima en las Grandes Ligas de Japón.

Este miércoles los Leones del Escogido anunciaron la firma de Corniel, lo que en principios resultó extraño por el asunto del Sorteo de Novatos.

Pero resulta, que Corniel estuvo en el Draft de Novatos del 2017 y fue seleccionado en la ronda 19 por los melenudos.

Corniel firmó para el profesionalismo con los Astros de Houston y estos lo dejaron libre el 15 de junio del 2018.

Cuando los Astros le dieron de baja y sin llegar a lanzar en Lidom, los Leones del Escogido también lo soltaron en banda.

La gente de Hiroshima puso el ojo en Corniel, lo llevaron a Ligas Menores para desarrollarlo.

Este año, 2021, subieron a Corniel a Grandes Ligas de Japón y le dieron un contrato de seis años.

Hasta el momento las cosas han salido bien para el tamborileño, quien ha tirado en seis juegos, con 10.0 entradas, de siete hits, una carrera limpia, un poco descontrolado con seis bases, pero tiene 10 ponches propinados, uno por inning.

La gerencia de los Leones del Escogido salió rauda a reconquistar lo que habían dejado libre y firmaron de nuevo a Robert Corniel.

En su cuenta de Twitter Robert está con un amigo en el letrero de Camp David Ranch en Gurabo y cerca de tamboril, el cual dice: “2000 pies de altura sobre el nivel del mar”, ¿Sería un presagio de donde piensa llegar?

La historia de Robert Corniel y César Valdez deben servir de inspiración para aquellos que tiran la toalla al primer fracaso…Miren como está Valdez, dominando las Grandes Ligas…Después de pasar hasta por México…Por eso es que no me gusta escuchar a otro aconsejando a que los atletas se retiren…Mientras se sientan fuerte que hagan lo que ellos saben…

Por Tuto Tavárez