En la entrega anterior hablé someramente de un torneo de béisbol que se está jugando con prospectos que están camino a ser firmados.

Mencioné a Steven Fermín, el hijo de Félix Fermín entre los jóvenes que están militando en ese evento.

Ernesto Rosario, quien es un técnico especializado en estadísticas, me hizo llegar la actuación de Steven el miércoles.

Fue algo tan extraordinario, que es un crimen no reseñar esa actuación de este jovencito.

Me dice Ernesto, que Steven bateó de 4-3, demostrando una velocidad vertiginosa en las bases.

Pero la parte más asombrosa de su barraje ofensivo, fue que Steven impulsó ocho (8) carreras.

Disparó el batazo más difícil del béisbol un Grand Slam dentro del cuatro para impulsar cuatro.

Remolcó la quinta con un sencillo y luego con las bases llenas, la volvió las volvió limpiar con doble de tres vueltas más.

Steven juega en el jardín central y hay que recordar, que además de su padre Félix Fermín, sus hermanos Junior y Andy fueron peloteros profesionales y ahora scout y técnico de béisbol con diferentes organizaciones de Grandes Ligas.

Recientemente, Félix me dijo que Steven iba a ser el mejor bateador de sus hijos y parece que no lo hará quedar mal.

Chequeen en la foto que ilustra esta columna, el corte perfecto que hizo en uno de los turnos que consumió. ¡Welcome, Steven!

SQUEEZE PLAY: En la armada se denomina Contralmirante a un General de Brigada…Leo Sánchez quiere confirmar si es cierto lo que dije y hoy se reunirá con mi primo en el Campo Las Aromas…De seguro que Leo y mi primo Paulino Sem jugarán aunque sea 9 hoyos…Desde las 9:00 de la mañana Paso Fino en La Barranquita…Arnulfo Gutiérrez está contento con esa primera competencia…El presidente Luis Abinader estará dando el saque de salida en la apertura de la Liga Dominicana de Fútbol…Como el juego es a las 7:00 de la noche, seguro el presidente hará el saque a las 6:45 de la tarde…Muy bien por el ingeniero Manuel Estrella poner a Abinader a hacer el saque…El gobierno está haciendo grandes aportes para el éxito del evento…Con la participación del presidente en el fútbol le voy a ganar un vino a Juan José Tejada…Explico luego, porque antes no lo puedo orejear, se echa para atrás…El Juego del Recuerdo del Béisbol Amateur de Santiago será el 2 de mayor…Los equipos Sandino y Municipal se están preparando…David Muñoz tiene madrina para un equipo…No la pueden ver, es la prometida de Radhamés Báez…Ernesto Tatis un gran conocedor del fútbol está feliz con la apertura de la LDF 2021…Que por cierto, me enteré que Ernesto es familia de Enmanuel García Musa…Ya que los padres de ambos son primos hermanos…Joaquín García Tatis de Enmanuel y Javier Tatis Minier de Ernesto…Ah, y por el Minier familia de Joe Checo Minier (Monchita)…Eso Tatis vienen desde el Imperio Otomano con los Jenizaros y miran donde vinieron a parar…Ahorita resulta Ernesto de los Tatis de Fernando y le sale colita…Cómo me hago?…Soy del Cibao FC y simpatizo con Danco García…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que para que se decrete una ola de frío, tienen que pasar 3 días consecutivos con temporadas más baja de lo habitual…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez