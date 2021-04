Fueron 65 minutos en atención, una hora y 5 minutos esperando el desenlace.

Todos atentos, con la mirada fija en el telón donde se proyectaban las imágenes, pero cumpliendo con el protocolo, a un metro de distancia entre butacas.

El objetivo era ver el desenlace que se iba a producir a solo “11 Pasos…” el documental de Héctor J. Cruz.

Subió el telón y aparece el conductor Frank Camilo, quien promete a los presentes que van a disfrutar de un gran espectáculo.

El drama tiene como protagonista a los dos mejores porteros del momento del fútbol dominicano, ambos de nombres Miguel y nacido en La Romana con un mes de diferencia.

Primeros llaman los niños actores que hicieron de Miguel Odalis Báez y Miguel Lloyd en el papel de niños.

Rubén García Ciprian presidente de Fedofutbol, el comisionado Jorge Allen Bauger, uno de los productores Neftalí Ruiz, el ingeniero Manuel Estrella presidente de la LDF y el ideólogo Héctor J. Cruz.

Es el tercer trabajo de la filmografía de Cruz, que viene a ser un aporte a la memoria deportiva de la República Dominicana.

Fue un delicioso manjar, degustado sin palomita de maíz por la odiosa, pero necesaria mascarilla, en el teatro del Centro León.

Un audio melifluo salido de la voz de Natasha Peña y vibrantes goles descriptos por narradores al más alto nivel.

Concluido el documental, dimos 11 Pasos para llegar al patio del bonito y bien conservado Centro León, donde hubo tertulia con Ildefonso Ureña, Quilvio Hernández, William Aish y varios cronistas deportivos de Santiago.

Valió la pena dar los 11 Pasos…Aunque sobraba energía para otros 11 más.

SQUEEZE PLAY: Según las últimas estadísticas el alimento que más se roba en las tiendas de todo el mundo es el queso…Me recuerda Luichy Sánchez que hoy es 15 de abril…Es el Día de Jackie Robinson en Grandes Ligas…Fíjense legisladores dominicanos, no es el Día del Pelotero Afroamericano, ese nombre no honraría al primer negro que jugó en Grandes Ligas…Es Día de Jackie Robinson…Si no han entendido, dejamos eso así, punto…Félix Fermín está al frente de los Generales en México…El gato llegó y se uniformó…Por cierto, el “Kitte” de la saga de los Fermín, Steven está jugando en una liga de prospectos “firmables” que arrancó esta semana…Ayer tuve el placer de compartir con Carlos Peralta (El Chinito)…Peralta fue boxeador y Comisionado de Boxeo…El argentino Pablo Marisi no va a estar con Moca FC en la LDF…Una lástima porque Marisi es el más ganador de la liga…Atlántico FC jugará en el estadio del Cibao FC, hasta que el estadio Leonel Plácido sea puesto como el techado Fabio González…Jarabacoa FC jugará en el estadio El Cóndor, hasta que esté su belleza de estadio en la montaña…Me dice Andrés Dilonex que va viento en popa…Señores, Leo Sánchez viajó a Miami y cuando se enteró que Tiger Woods no iba a participar en Augusta se devolvió…”No tiene sabor sin Tiger”, dijo Leo y tomó el avión de regreso…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la expresión “Calma Chicha” en el lenguaje marinero significa que no sopla el viento…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez