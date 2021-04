Por primera vez en la historia, a la Selección Absoluta de Fútbol de República Dominicana se le está echando el ojo en los compromisos internacionales.

Para el martes 8 de junio está previsto que República Dominicana juegue contra Panamá como parte de las eliminatorias para Catar 2022 de la Concacaf.

Pero los panameños están preparando una encerrona a los dominicanos, de la cual debe estar alerta Rubén García, presidente de Fedofutbol y quien estuvo recientemente en Catar.

En este momento Panamá no tiene un estadio de fútbol adecuado para una eliminatoria mundialista, ya que el Rommel Fernández está en pésimas condiciones.

Por eso, los días 25 y 28 de Marzo la selección de Panamá se enfrentó con Barbados y Dominica en el estadio Félix Sánchez, de aquí.

Para enfrentar la República Dominicana los canaleros no quieren venir al estadio de la capital dominicana.

El Cibao FC también demostró que puede acoger eventos internacionales, así como el Panamericano de San Cristóbal.

La dirigencia del fútbol panameño piensa meter el equipo dominicano en un estadio de béisbol para jugar el partido de fútbol.

Ya se pusieron de acuerdo con la administración del estadio Rod Carew, para jugar el encuentro en un escenario con montículo.

La FIFA y la CONCACAF no deben permitir eso, los panameños que ponga su estadio de fútbol en condiciones o vengan a jugar aquí como hicieron contra Barbados y Dominica.

Un partido eliminatorio para un mundial no es un amistoso, ahí puede estar que tan lejos lleguemos. Ambos países tienen 6 puntos con 2-0 en el grupo.

Sabemos por contacto con amigos de Centro y Sudamérica, que saben mucho de fútbol, que Panamá teme porque los dominicanos tenemos 9 jugadores que militan en Europa.

La advertencia está hecha y el plan develado, corresponde ahora a las autoridades del fútbol hacer el resto. ¡Mete mano Rubén!

SQUEEZE PLAY: El Comic está considerado el Noveno Arte…Siguen los apoyos a la propuesta del estadio y museo Osvaldo Virgil en Montecristi…Enmanuel García Musa, cuya familia es montecristeña está de acuerdo…El exministro de deportes no, el exbaloncestista Jay Payano, también apoya ese planteamiento…Héctor García amagó con tocar y sacó un jonrón sobre el tema del Día Nacional del Pelotero Dominicano…Danny García te doy un premio si saca la efectividad colectiva de los Jordan…Pichí Almonte fundió 15 calculadoras tratando y nananina…La Liga de los Sapos tendrá que prestarle algunos pitchers a los Jordan…El Mocano, Hilarión Isalguez, Tule Guareño, Nave Santos, Abel Rojas, Sócrates Polanco, Alejandro Camacho, José “El Esfínter” Valverde ¡La licuadora!…Batido de sapos…Paso Fino el viernes en La Barranquita…Se inaugura el fútbol…Mountain Bike en Moca…Baloncesto Superior en Santiago…Se animan los deportes…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la característica del Cuco consiste en que no incuba sus huevos y los pone en nidos ajenos…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez