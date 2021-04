El respaldo que recibió la columna de este lunes, me anima a volver sobre el tema, donde trato sobre el Día Nacional del Pelotero Dominicano.

Yo sé que no tengo poder para evitar que se quite el 11 de enero y se ponga el 23 de septiembre, de eso estoy convencido.

Sobre la sugerencia de que se haga un estadio en Montecristi, con todas las de la ley y el nombre de Osvaldo Virgil es bien acogida.

Pero agregamos algo más, que ese estadio lleve integrado un museo, al estilo Salón de la Fama de Cooperstown.

Que en el mismo quede inmortalizado con el número uno Osvaldo Virgil, donde se exhiban pertenecías suyas de jugador.

Que todos los jugadores dominicanos que han pasado por Grandes Ligas queden instalados en ese museo, en el orden de llegada.

Que Lidom, la Federación Nacional de Peloteros y el Ministerio de Deportes, hagan una exaltación cada año con los nuevos que debuten en Grandes Ligas.

Esto podría ser un atractivo turístico, tanto para extranjeros como para dominicanos.

Hay un montón de jugadores linieros, que entrarían en ese museo dedicado al Orégano Virgil.

Ahí está Juan Marichal, Tony y Arturo Peña, Nelson Cruz, Félix Fermín, Rafael Furcal, William Castro, Starlin Castro, Tony Batista, Wily Mo Peña, Franklin Taveras, Junior Félix, Héctor Luna, Miguel Olivo, los hermanos Olivo, Félix Rodríguez, Wandy Rodríguez, Ronny Rodríguez y muchísimos más.

Pero, recordemos que MLB reconoce los jugadores de la Liga Negra con el rango de Grandes Ligas y el primer dominicano en esa liga fue Pedro Alejandro Sanz, de Montecristi.

Lo único que perseguimos es, que se le dé el gran valor que tiene Osvaldo Virgil, sin quitarle el que se ganaron en el terreno y con sus vidas los peloteros del 11 de enero de 1948.

Por Tuto Tavárez