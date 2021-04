Mel Rojas y Ronny Rodríguez tienen contraltos garantizados con equipos de Japón.

*

Pero, ¿qué sucedería con el dinero si finalmente no pueden presentarse a sus lugares de trabajo?

*

Rojas y Ronny no han podido viajar a Japón, cuando ya los equipos han jugado 12 encuentros cada uno.

*

Después de Corea, Rojas firmó para jugar en Japón con los Tigres de Hanshin, pero disposiciones del gobierno japonés no han permitido que viaje.

*

Rojas firmó un contrato de dos años a razón de 2,5 millones anuales, más incentivos que podrían representar otros 500 mil dólares.

*

Ronny estampó su firma con Nippon Ham, contrato de un año por 384 mil dólares más incentivos.

*

Hay otros jugadores en la misma situación, como es el caso de Raúl Alcántara que logró dos millones por un año.

*

Domingo Santana que firmó con Yakult por un año y un millón más incentivos, tampoco ha logrado entrar al lejano país.

*

Los que se presentaron temprano y estaban dentro cuando llegó la disposición del gobierno están jugando.

*

Jefry Marte, Steven Moya, Alejandro Mejía, Rubby De la Rosa, Angel Sánchez, Gerónimo Franzua y el debutante Robert Corniel.

*

Del lanzador zurdo Christopher Mercedes y el jugador del cuadro Estamy Ureña no tenemos información.

*

SQUEEZE PLAY: Según la actualización de la lista del Instituto Nacional de Estadísticas, el apellido más común en España es García…Parece que pronto habrá lidias de gallos en el país…Arnulfo Gutiérrez cumpleaños el sábado 10 de abril…Gutiérrez me designó a mí para recibir los regalos, así que comiencen a llegar, porque tengo que entregar temprano…Carlos Manuel Estrella está en la Comisión que por decreto estableció el presidente Luis Abinader para la Reforma de la Policía Nacional…Esperamos que Carlos meta la mano por Héctor Cepín y le consiga un ascenso…Los calieses reciben ascenso?…Chilote Llenas es capaz de hablar por su amigo Cepín…Hacen falta las preguntas de Cepín a Chilote…Titular prepara la lista para el 18…El documental “11 Pasos” será presentado el martes en el Centro León…El mismo recoge la historia del Campeonato 2019 de la Liga Dominicana de Fútbol…Ese título me recuerda a mi padre…El siempre decía que era “El hombre de las 11 pes”…Pablo Paulino Peña Puntiel, pidió permiso para pasar para Puerto Plata…Su nombre y apellidos y el lugar donde nació, La Isabela, Puerto Plata…La Liga Dominicana de Fútbol tendrá 60 refuerzos…es decir, seis por cada equipo en cada juego…Entonces, habrá en cancha 60 refuerzos y 50 criollos…Más tres sustituciones por 10 equipos son 30, sumando 90 del país que es muy bueno…Los refuerzos no tienen que ser extranjeros, porque hay jugadores que caen en esa categoría y son dominicanos con otra nacionalidad que califican en la figura de refuerzos…También los equipos tiene en meta dar oportunidades a un gran talento joven que viene subiendo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que además de fósforo y potasio, el guano excremento de aves marinas, usado como abono en la agricultura, es rico en nitrógeno…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez