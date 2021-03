El querido colega Frank Díaz se tomó la molestia de dedicar a este humilde mortal uno de sus brillantes escritos.

*

Frank me refrescó la memoria con muchas cosas que el paso del tiempo había ocultado en la parte del olvido.

*

Nos hizo un retro de cuando comenzamos a narrar béisbol de Grandes Ligas y Baloncesto Superior de Santiago.

*

Frank recordó frase que yo usaba en el baloncesto, como cuando Martín Lajara encestaba y yo gritaba ¡Lajara, con la Macana! En alusión a un político de ese apellido que popularizó ese contundente artefacto.

*

También reseño el estilo que usábamos cuando un armador rápido, como Víctor Hansen, Diómedes Girón o Santos Ceballos tomaba el balón y galopaba por la cancha, ¡Se monta en el caballito, Pracatá, pracatá, pracatá!

*

Habla del productor de esta columna y del autor de dos libros, “El Béisbol en Vox Populi” y “Santiagueros en Grandes Ligas”.

*

Me recordó la época en que presidí la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS).

*

Desde el lejano Tucson en Arizona, resalta muchas cosas, que me sonrojaron y que no apreciaba que eran de tanto valor.

*

Fue la forma que Frank Díaz escogió para felicitarme por mi cumpleaños el pasado 22 de marzo.

*

Solo decirle, gracias Frank por tanta amabilidad y que Dios Todopoderoso te colme de bendiciones a ti y tú familia.

*

SQUEEZE PLAY: El cristalino es la parte del ojo humano que nos permite tener un enfoque…Me cuentan que Santiago Espinal, adquirido por las Águilas Cibaeñas, en cambio por Amed Rosario es de Jinamagao…Aunque fue firmado cuando vivía en Boston…Espinal fue entrenado de niño por el Cacique, Maracho Almonte…Ernesto Rosario me envía interesantes datos…Con Kelvis Flete dirigiendo la Asociación de Béisbol Olímpico de Santiago (ABOS), Santiago ganó todos los torneos nacionales donde militó…En 2006 Santiago campeón en La Vega…En 2008 monarcas en San Francisco de Macorís…Y en 2010 se coronaron en Santo Domingo…Consuegra está visitando a Mon su hijo en Columbus, Ohio…Por lo menos esa fue la escusa, aunque Santana Martínez cree que es porque Marisol está allá…Se desconoce en mano de quién dejó la Asociación aquella…Gabriel Guerrero tiene oferta para jugar en la Liga de México…Espero llamada de mi hermano Wilton Guerrero…Melky Cabrera recibió oferta para jugar en México…Pero no llegó acuerdo económico…A veces no todo es dinero…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que actualmente, para despedirnos solemos utilizar la palabra adiós, sin embargo, hasta el siglo XVII era más común usar otra palabra procedente del latín, cuyo significado era aproximadamente cuídate…Esa palabra es Vale…Así precisamente, se despide Cervantes en “El Quijote”…Esa es la última palabra de la novela, así termina” El Quijote”, Vale…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez