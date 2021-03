El boxeo profesional de la República Dominicana ha tenido un gran repunte en los últimos meses.

Una de muchas muestras que se pueden señalar, es la cartelera que será celebrada este viernes en Santo Domingo.

Este cartel que tendrá como escenario el hotel Catalonia de Malecón Center, reunirá a púgiles dominicanos contra mexicanos.

Todavía se escuchan los ecos de los ruidos de la peleas entre Bryan Pérez y Félix “Mangú” Valera hace unos días.

En diciembre pasado tuvimos dos carteleras internacionales, donde actuaron hasta peleadores de Japón, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Puerto Rico, Argentina y oros países.

En cada una de esas veladas, se ha estado disputando títulos mundiales, como este viernes cuando Erick “Avispa” Puello, campeón de la AMB choque con el argentino Cristian Coria.

Sin olvidar, que en enero el Ministro de Deportes, Francisco Camacho inauguró el moderno gimnasio Manguita Boxing.

Se está trabajando duro y serio en el boxeo dominicano, gracias al empuje del ministro Camacho, de Primitivo Cadete, del Comisionado Nacional de Boxeo Ramón Valdez y desde Santiago el colega Paulino Pérez.

Honor a quien honor merece y no cabe duda, que este grupo de hombres, está dando un contundente nocaut a la desidia que tenía el boxeo profesional en esta isla de boxeadores.

SQUEEZE PLAY: El Síndrome de Pickwick se relaciona con la obesidad…Aunque me da cosa verlo por lo rudo que es, debo también dar créditos a las Artes Marciales Mixtad…Mi amiga Giselle Monsanto es una propulsora de esta ruda disciplina…Ahora si el Cibao FC es Naranja y Rica…El futbolista Josh García está entrenando con el Cibao FC…Josh es hijo del amigo Reylin García…Nació y creció en Estados Unidos…Pero como descendiente de santiaguero quiere jugar con Cibao FC…Josh jugó en la bombonera del Cibao FC en el 2019, cuando la Selección Absoluto de Fútbol enfrentó Guadalupe…Josh quedó encantado y quiere seguir su carrera con la franquicia de la ciudad de su papá…Está bien rankeado en los Estados Unidos…Puede jugar por los Estados Unidos, pero él quiere defender los colores patrios…Recuerdo que su padre Reylin Santos jugó béisbol profesional para los Yankees de Nueva York…Aquí jugó para las Águilas Cibaeñas…Igual que Leo Sánchez, militó con los aguiluchos cuando Chilote Llenas era el manager…Ahora Reylin tiene una escuela de béisbol en Estados Unidos…Cuando la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), viajaba a jugar softbol, en la “ “héjira pappy periana”, el gordo lo reclutaba como torpedero del equipo…Raffy Ceballos o Raffy el Bueno, no te rías que no le ha buscado los lienzos…Luis Ramón Polanco cumplió años este viernes…Solo que con el distanciamiento no puede dar abrazos, jijiji…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la mayoría de los relojes de la estación neoyorkina del Grand Central Terminal, no marcan la hora exacta…Están adelantados un minuto para que los pasajeros no pierdan su tren…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez