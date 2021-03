Tras un largo reinado de dos años del Cupes de Los Pepines, finalmente el Gregorio Urbano Gilbert se coronó campeón del Bastke Superior 2020.

La espera fue bastante larga, pero para los muchachos del barrio Libertad, el fin fue dulce.

Pueblo Nuevo tuvo que conformarse con la segunda posición, en una serie corta, la más corta que se ha jugado, donde no hay tiempo a reaccionar.

GUG le ganó a PN y la PN fue al barrio Libertad a empatar el juego con bombazos de tres.

Ahora en serio, en el Barrio se estaba celebrando temprano, no era horario de Toque de Queda.

Entonces, ¿A qué fue la policía a enfrentar personas que solamente estaban disfrutando el triunfo?

Solo estamos celebrando, gritaban los moradores del Barrio y como dice la canción de Braulio: “No me quites la alegría”.

Pero hubo un momento que sentí temor y escalofrío, cuando vi al inmortal del deporte dominicano Luis Felipe López en medio de tiros y bombas, sacando la cara por su gente.

Luis Felipe es un embajador de la NBA, es decir, no estamos hablando de un carajo a la vela.

Un policía, que no lo conociera, pudo haberle hecho daños y hoy todo el país se estuviera lamentando.

Por suerte, en ese momento llegó el sosiego, la paz y qué bueno que no pasó nada que lamentar. ¡Salve, campeones!

SQUEEZE PLAY: Carlos I fue un monarca español que comenzó su reinado sin saber hablar español…Pienso que se trata de un error involuntario, el hecho de que quitaran la asignación a la ONG de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS)…La suma de 33 mil pesos, no es dinero para un gobierno…Por eso confío que el Ministro de Deportes, ingeniero Francisco Camacho gestionará que eso sea repuesto…Es más, quizás con más…Medio quintal no cae mal…Apuesto a Camacho…El Dandi, Santiago Dolciné tiene varios días por Santiago…Pero, no lo he visto…El confinamiento es un problema y yo cumplo…Es un placer saber que un descendiente de Pajarito Perdomo está por el lar nativo…El que afinó el galillo fue Radhamés Báez…Se encuentran por aquí Arsenio “El Pequeño” Tavárez y el Correcaminos…Empinando el codo…Lo del Animal Báez es corrido y bateo, porque Chilo Paulino viene el uno de mayo…Chilo viene a vaguear el Día de los Trabajadores…Me dice Chilo que las cervezas y whisky que le dan a Radhamés se lo bebe en intimidad con Sandra…Leo Sánchez dejó huellas en el béisbol, todavía recuerdan sus pasos por México y aquel inolvidable debut con las Águilas Cibaeñas…Tímidos están los oncenos de San Francisco de Macorís y la Universidad O&M…Todos anuncian contrataciones, menos ellos…Los demás clubes están fajados…Saldrá O&M como favorito otra vez?…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Sísifo el fundador y rey de Corinto, fue condena a empujar una roca enorme cuesta arriba, por una ladera empinada…Pero antes de que alcanzasen la cima de la colina, la piedra siempre rodaba hacia abajo y tenía que subirla de nuevo…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez