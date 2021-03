Sabía usted, amigo lector, que el pajarito azul que figura en el logotipo de Twitter se llama Larry.

*

Diariamente, millones de personas en el mundo, utilizan la aplicación de Twitter para enviar, ver y recibir mensajes.

*

Pero, es probable que la mayoría desconozca que ese simpático pajarito, con su piquitos abierto tiene su propio nombre.

*

Ese nombre tiene su historia y está relacionado con uno de los grandes que ha tenido la NBA.

*

Nos referimos al gran Larry Bird, quien fue una superestrella con el conjunto de Boston Celtics, luciendo el número 33.

*

Biz Stone uno de los fundadores de Twitter, nació y creció en Boston y el apellido Bird se traduce como ave.

*

Larry Bird ganó tres MVP cuando Stone era adolescente en Boston y convenció a los demás de que la avecilla se llamara Larry.

*

El propio Stone se lo confirmó a Peter Stringer del Departamento de Comunicación de Boston Celtics.

*

Antes de dejar definitivamente el pajarito azul de la actualidad, se hicieron cuatro y fue evolucionando.

*

Twitter es una compañía californiana y el nombre pudo ser Magic, Karem o Kobe, pero la verdad es que Larra le cayó como anillo al dedo.

*

Por Tuto Tavárez