Aproveché un cálido y brillante sol que se asomó estos días de lluvias y para mi sorpresa, pude ver en Mi Bola de Cristal Empañada, a Tijei Peña con el uniforme de los Leones del Escogido.

*

Pero, cuando lo vi confeccionando la alineación y dando órdenes, entonces comprendí que era como manager.

*

Una gran oportunidad para Tijei, de quien se habla muy bien del futuro que tiene como dirigente.

*

Tijei fue el asistente de Félix Fermín en la pasada temporada, cuando ganaron el campeonato nacional y la Serie del Caribe.

*

Recordamos que en enero fue ascendido por los Reales de Kansas City y forma parte del cuerpo de coaches del equipo de Grandes Ligas.

*

Muchas personas se estarán preguntando, cómo le hago caso a una Bola de Cristal Empañada, bueno yo creo en ella y es cuestión de esperar.

*

Si mal no recuerdo, en Lidom hay una regla de que los coaches son reservas de los equipos hasta el 15 de marzo, hoy.

*

Si dejan pasar la fecha, el coach queda libre y puede firmar con cualquier otro equipo o con el mismo.

*

Probablemente, el Gerente General de los Leones del Escogido, José Gómez esté esperando que pase el 15 de marzo para anunciar a Tijei Peña como manager de los escarlatas.

*

Como dicen los noticiarios, esperen más detalles en una próxima entrega.

*

SQUEEZE PLAY: De los cinco distritos que forman la ciudad de Nueva York, el más extenso es Queens…La semifinal y final U-12 será este lunes en el estadio de softbol Juan (Maco) Peña de la Ciudad Deportiva desde las 9:00 de la mañana…En momento en que hay personas promoviendo el mangú, aparece Bryan Pérez y acabó con el Mangú Valera…Lo majó majao…Se está calentando la Liga de México…Jhan Mariñez fue firmado por los Bravos de León…Mañana informo sobre otros dominicanos…César Delmonte y Cosnuegra tiene 78 años de la correa para arriba…Pero el sábado anotó de primera con un doble en la Liga de los Sapos…Parecía que estaba atrapado en home, pero hizo un tremendo slider de cabeza y se le escapó al cátcher…No,no,nooo, dígale que no a ese provento…Ernesto Rosario era narrador con pelota de goma…Incluso, el merenguero Charlie Rodríguez, cuando era El Piky en el Congo, lo bautizó como “La Yoyina”…Hay que aclarar, que a Ernesto le decían “La Yoyina”, por un narrador que había que se llamaba Yoyo Rodríguez…Pero Piky pudo bautizarlo “El Yoyito”…Radhamés Báez se puso chivo con eso de “La Yoyina”…Dice Juan José Tejada que él jugaba con pelota de goma en La Caña…Eso es donde está ahora la Arena del Cibao…Eso fue en 1818, dos años antes de Juancito el Caminador…El goleador Jayron Jean fichó para Jarabacoa FC…Cuidado si es Leo Sánchez que está consiguiendo eso jugadores para el equipo de Andrés Dilonex…Si yo tuviera un hijo, sea varón o hembra, que fuera legislador y pide aprobar el aborto cuando un niño tenga problemas, ya que es una carga, voy a un juez y pido medida de alejamiento…El día que no me pueda valer por mi mismo o me de algo que me deje inútil, seguro que busca la manera de deshacerse de mí, para quitarse esa carga…!Bien lejos, Satanás!…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la expresión latina “Ab urbe Condita” significa “Desde la Fundación de la Ciudad”…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez