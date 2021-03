Podríamos decir que hace medio siglo, los peloteros se iniciaban con pelotas de gomas en los barrios donde vivían.

*

Las calles de tierra y luego vino el asfalto, eran play que se improvisaban en los barrios, donde se jugaba 3 para 3.

*

La ubicación era un cartón en un contén que era la primera base, otro similar en el contén izquierdo que era la segunda y un jugador en el centro que era el torpedero.

*

Esa es una tradición que se ha perdido, pero que la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol está tratando de rescatar.

*

Es una versión que se llama Baseball5, porque se juega 5 contra 5, solo se necesita la pelota de goma.

*

Preferiblemente se ubica una esquina o un pequeño terreno, no más grande que una cancha, donde se marca el cuadro, por eso se le conoce como deporte urbano.

*

Para que tengan una idea, en octubre del año pasado, se iba a jugar una Mundial de Baseball5 en Taiwán, donde iban a participar 12 países, pero la Covid-19 lo impidió.

*

La WBSC tiene grandes planes con el Baseball5 y son muchos los países que están practicando esta nueva versión del béisbol con pelota de goma.

*

En el Caribe, Cuba y Venezuela parecen ser los más aventajados, incluso, clasificaron para el Mundial de Taiwán.

*

Lo están practicando varones y hembras y se compite por edades, desde infantil hasta mayores.

*

Tiene un manojo de reglas que lo hace un deporte organizado y que los dirigentes del béisbol de aquí debieran comenzar a leer y dar los primeros pasos en Baseball5.

*

Recuerdo un quinteto que era invencible jugando con pelota de goma entre Pueblo Nuevo y El Congo, donde se apostaban “chelitos”, y hasta se deslizaban en el asfalto: El Pelao, Culebra, Caché y los hermanos Liranzo, Cuchito y Fellito.

*

Ah, recuerde, el que bateaba para un patio de una casa, era “trile”, es decir, los tres outs.

SQUEEZE: La varicela es la enfermedad vírica conocida como la Peste de Cristal…Nuestra solidaridad y condolencia con el amigo Paquete Fernández…Su hermano Papito, de los nuestros del barrio El Congo falleció el miércoles…Papito era compañeros de “batallas” de Héctor García, quien está muy apenado…Que Dios lo tenga en su gloria…Cheo Pérez también lamentó la muerte de Papito, ya que conoce bien a Isabelita, hija de Paquete y Sobrino de Papito, como decíamos a Manuel Fernández…Se acabaron las vacaciones para Max Sánchez…A recuperar la corona, aunque pierda la presidencia…A veces ser joven no es ventaja…Por mi juventud, no me han vacunado…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la mañana del 9 de agosto de 1945, el cielo de Kokura apareció cubierto de nubes y humo…Eso fue una suerte para los habitantes de la ciudad, ya que el avión que iba arrojar una mortífera bomba sobre la ciudad tuvo que desistir de su objetivo, desviarse, para bombardear la ciudad de Nagasaki…Kokura era un centro importante de la industria armamentista japonesa y primera elección para la segunda bomba atómica que se lanzó sobre Japón…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez