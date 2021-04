Sancionarlo si, excomulgarlo no

Resulta imposible no saber sobre el incidente de Luis Felipe López el pasado sábado en la Arena del Cibao, doctor Oscar Gobaira.

*

Es el tema de la semana en las redes, periódicos, programas de televisión y radio.

*

Casi todos coinciden en que a Luis Felipe hay que darle un castigo y algunos lo ponen en superlativo.

*

Pero hay que ser meticuloso y pensar con la cabeza fría al momento de imponer un castigo a Luis Felipe.

*

Por lo que él representa como inmortal del deporte, como embajador de la NBA y como presidente del Club Gregorio Urbano Gilbert. Y no me digan que debió pensar primero, eso lo he escuchado.

*

Luis Felipe no es un ser de otro mundo, es un humano y esa especie está llena de errores, como el cometido el sábado.

*

Lo que hizo Luis Felipe, no lo van a hacer Al Horford, Karl Towns Cruz, Charlie Villanueva, Francisco García, ni ninguna otra estrella del baloncesto dominicano.

*

No, porque no sean humanos, sino porque cuando terminan sus carreras no van, como Luis Felipe, a trabajar por su club.

*

Ni siquiera se preocupan por enseñar lo aprendido a los niños y jóvenes de los clubes de donde salieron.

*

Después de pasar por la NBA, Luis Felipe pudo muy bien quedarse a vivir en los Estados Unidos y volvió para el barrio Libertad.

*

Ni siquiera se hizo una vivienda para mudarse en un residencial exclusivo de Santiago, volvió al bullicio del Barrio.

*

Estamos viviendo en una época donde la gente tiene sed de ver sangre, donde le hacen una herida a otro y el que está grabando grita ¡No ombe, la sangre no llega al río!

*

Un fuerte castigo, como piden muchos, perjudicaría, más que a Luis Felipe, a niños, jóvenes, el GUG y el baloncesto de Santiago.

*

No estoy pidiendo que se soslaye el caso, pero entiendo que con una amonestación es suficiente y no será perjudicial, así es sancionado, pero no desterrado y excomulgado.

*

SQUEEZE PLAY: Enodrida es la gallina que ya no pone…Yo pensaba que Mendy López era más guapo…Mendy el narrador, no el hijo, no se deja ver escondido del Covid-19…Escondido de una cosa que no se ve, ¡qué vergüenza para Pimentel!…Y yo…Me cuentan El Pachá y Emilio Ángeles (Espartano con ideas atenienses), que Yayo Sanz Lovatón y su hijo, hicieron el saque antes del juego de Pantoja y Moca FC…Me dijeron, Yayo pareció a Lionel Messi y Yayito a Cristiano Ronaldo…Ay, Cibao FC y Moca FC el domingo…!Qué clásico!…Espero a José Luis Paulino, a Moi y Tony Genao, para tener a quien darle cuerdas…O recibirlas…Rolando Paulino seguirá el juego desde Nueva York…Cuando Vlady Guerrero dio los tres jonrones, escuché a su tío Wilton Guerrero decir: “Ese lo enseñé a batear yo”…Y yo soy testigo…Y Ezequiel Sepúlveda…Y Rafael Rijo…Amir Bonilla estaba jugando pelota en su nuevo equipo…Su padre Radhamés Bonilla, que sabe lo inteligente que es, le dijo, dime con quien tuvo vas a jugar sin decir el nombre del equipo, Amir dijo: “Con los campeones nacionales y del Caribe” Fuiquiti…Me comentaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la gente piensa que las redes es cosa de ahora, cuando eso es desde los tiempos de Jesucristo y recuerda que Jesús se apareció a los discípulos en el mar de Tiberíades y le dijo: “Tiren las redes a la derecha”, Juan 21, 1-14…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez