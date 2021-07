La actual etapa del Baloncesto Superior de Santiago, llegó justo a tiempo para que José Caba no se quedara sin ser parte de la historia del mismo.

*

Aunque solo pudo ver acción en 84 partidos, fueron suficientes para que pusiera números para estar entre los mejores de todos los tiempos.

*

Conozco a Caba desde que yo era pequeño, él era grande y fornido, pero era como un guía para los que teníamos que mirar para arriba para verle la cara.

*

Su corpulenta anatomía le ganó el mote de “El Pegote”, siendo muy aplicado en sus estudios.

*

Esa vida con disciplina, sin excesos, permitió que cuando abrazó el baloncesto, fuera duradero y productivo.

*

Esta época que estoy narrando, es cuando vivíamos en El Congo, antes que se edificaran los multifamiliares.

*

Cuando las familias del antiguo Congo nos dispersamos, los Caba Medina se fueron al Ejido y allí El Pegote se encontró con el Club Sameji y se enamoró del baloncesto.

*

En esos 84 encuentros, Caba encestó 1,226 puntos para promediar 14.5% por cada visita al tabloncillo.

*

Aderezó esos puntos con 405 rebotes para promedio de 4.8%, dominando la zona de la pintura.

*

Tenía una gran puntería desde la línea de tiros libres, acumulando un porcentaje de 75% y desde el campo lo hizo para un 50%.

*

José Caba pudo pasear su juego por otras provincias de República Dominicana, en intercambios y Juegos Nacionales.

*

Cuando dejó de jugar al más alto nivel del baloncesto, se mudó a la ciudad de Nueva York, donde es un ciudadano ejemplar y que sirve de orgullo para los dominicanos.

*

El gran narrador Frank Kranwinkel lo bautizó como “Caba el que no se acaba”, frase que no pierde vigencia, porque todavía con las Leyendas de Baloncesto, Caba se uniforma y sale a la duela.

*

SQUEEZE PLAY: La diana a la que disparan sus flechas los arqueros que compiten en los Juegos Olímpicos se encuentran a 70 metros…Para que tenga una idea de la clase de persona que es José Caba, voy a hacer una historia que quizás él no recuerda…Cuando dos niños se ponían a discutir en esos tiempos del Congo, los más grandes agitaban para que pelearan…Un día estábamos en la galería de doña Delmira, si la memoria no me falla, que era un lugar muy visitado, porque ellas tenía unas hijas lindas y simpáticas…Manuel, el hijo de Chiche, no recuerdo el apellido, y yo nos juntábamos mucho…Un día estamos discutiendo por algo y Caba decidió poner fin a la discusión con una excelente estrategia…Tomó una hoja de papel, la cortó en dos y nos dio a cada uno un pedazo…Escriban la palabra “Fecha”…La escribimos bien…Escriban “Ciudad”…La escribimos bien…Escriban “Santiago”…Lo escribimos bien…Escriban “Cuerpo”…Lo escribí bien, pero Manuel puso “cuepo” sin la R y ahí se acabó la discusión…Observen que forma más inteligente y cordial buscó Caba para terminar una discusión que por lo regular el fin era con puños…Es bueno aclarar que Manuel y yo estaríamos como en segundo curso de primaria, quizás tercero…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Hulk Hogan pidió a los Rolling Stones, que le dejaran ser el bajista del grupo, pero no le respondieron…Por hoy, out 27.