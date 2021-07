“Mi estrella no estará en el suelo, para que nadie jamás pise mi nombre”, Muhammad Alí.

Con esa contundente expresión respondió Muhammad Alí, cuando fue informado de que iban a colocar una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Por esa razón, la estrella de Alí es la única, entre cerca de 3,000 que no está en la calzada del Hollywood Boulevard en Los Ángeles.

En el 2002 Alí fue honrado con una estrella, la cual se encuentra en la pared del Teatro Dolby, siendo la única que no está en el suelo.

El Paseo de la Fama de Hollywood, que tuve el privilegio de recorrer cuando trabajaba para los Dodgers de Los Ángeles, recibe más de 10 millones de turistas al año.

El paseo se hizo en un espacio de 2,200 metros y en principios fueron colocadas 2,500 estrellas en blanco.

Alí además de ser inmenso en el ring, se caracterizó por las frases que pronunciaba y rebeldías como aquella que le costó 5 de sus mejores años preso, por negarse a pelear en Vietnam.

Rechazó el nombre de Cassius Clay, con el cual fue bautizado, porque era el nombre de un esclavo. “Yo soy Muhammad Alí, un hombre libre”, anunció al mundo.

Otra frase famosa fue cuando dijo: “Yo debiera estar en el sello postal, ya que es la única forma que pueden pegarme”.

Y una de las más conocidas cuando expresó: “Puedo volar como una mariposa y picar como una abeja”.

SQUEEZE PLAY: Cinco distritos conforman la ciudad de Nueva York…En la columna de ayer que hablé de Charlie Valerio, olvidé decir dos cosas…Que su hermano Elías Valerio es el torpedero titular de la Selección Nacional de Softbol Molinete…Además, ha brillado en el Clásico Arnulfo Gutiérrez…La otra es, que el exreceptor Alberto Castillo se fajó a enseñarle muchos secretos de la receptoría…Cuando las Águilas Cibaeñas tenían juego en el estadio Cibao, Charlie llegaba temprano y Alberto se fajaba a trabajar con él…Un día me habló y elogió sus cualidades…El tiempo le ha dado la razón y hacemos justicia dándole el mérito que Alberto Castillo se ganó…La Liga Andrés Rosario tiene elecciones el domingo de 10:00 a 4:00 en el play de Los Jazmines…Fausto Peña (El Olímpico) está en una plancha decidido a trabajar por su comunidad…Bien por El Olímpico de Barcelona 92…El santiaguero Rubén Darío Vargas fue electo concejal en el distrito 69-A que abarca el área verde de Manhattan y se extiende desde la calle 110 hasta la 96…Vargas fue un destacado dirigente del ajedrez…Además de presidir la Asociación de Ajedrez de Santiago fue dirigente federado…También ocupó el cargo de secretario de la Unión Deportiva de Santiago (UDESA)…Vargas obtuvo 1,763 votos para un 33,65%…Coincide con otro Rubén Vargas que forma parte de Suiza en la Eurocopa y que es de origen dominicano…!Extra, extra, extra! Al cierre de esta columna me llega la información de que la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE), partió en gajos a Tite Núñez…Era lo que había que evitar…Esperemos a ver en qué parará la cosa…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Francisco Pizarro cuando trazó la raya dijo: Por aquí se va a Panamá a ser pobre, por aquí se va a Perú a ser rico, de 112 hombres, 13 lo siguieron…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez