Charlie Valerio está como el vino, más añejo mejor.

*

Dicen los enólogos que el vino se guarda en barricas y con el tiempo se pone mejor.

*

Ese proceso parece estar pasando con el receptor Charlie Valerio, quien tuvo la responsabilidad de recibir los envíos de los lanzadores camino a la clasificación para Tokio.

*

Valerio lució como un maestro detrás del plato, conduciendo los pitchers, mascoteando y tapando los lanzamientos por el piso.

*

Dio a respetar su brazo en el Preolímpico y hasta dejó evidencias de que puede batear cuando recibe la confianza.

*

Pero, ¿quién es Charlie Valerio? Es un cátcher nativo de Santiago, que fue firmado en el 2010 por los Indios de Cleveland.

*

Se ha paseado 11 años jugando en los circuitos menores y en Lidom pertenece a los Leones del Escogido, aunque no ha recibido muchas oportunidades.

*

El padre de Charlie brilló en el softbol de Santiago y responde al nombre de Domingo Valerio, aunque es más conocido como “Charlie Moore”, en honor a un jugador que trajeron las Águilas Cibaeñas.

*

Los dos Charlie, Valerio y Moore se destacan por ser personas decentes, que no dan problemas y calificados como buenas gentes.

*

Nos alegra ver como Charlie se mantiene activo en el béisbol a sus 30 años y cada vez haciendo las cosas mejor y con mayor responsabilidad.

Su padre Domingo Valerio (Charlie Moore) se mantiene activo como un buen árbitro de softbol y quien con una sonrisa es capaz de terminar agrias discusiones.

*

SQUEEZE PLAY: El Pato Donald se apellida Fauntleroy…Kelvin Gutiérrez en asignación…Pero ese muchacho luce un buen pelotero…Rafael “Chino” Suazo quien nos sigue desde Florida envía saludos a los lectores…Especialmente a Félix Fermín a quien felicita por sus 700 victorias en la pelota de México…”Con Dios delante, salud y suerte vendrán muchas más”, le dice Suazo…”Saludo para Rafito”, envío yo…Ayer dejamos una interrogante en el aire y vamos a recrear…Una piña llega al cine, aprovecha un descuido de los porteros y entra sin pagar…La piña va a un juego de las Águilas en el estadio Cibao, aprovecha un descuido del portero y entra sin pagar…La piña va al juego de fútbol del Cibao FC aprovecha un descuido de los porteros y entra sin pagar…Cómo se llama la obra?…Aris Martínez y Ruddy Fernández enviaron la respuesta correcta, porque la obra se llama…”Piña Colada”…Esto me recuerda un rap que cantan Freddy Beras Goico y Boruga…Si no vac/que no vac/si no vac/que no vac…Paolo Modolo está ilusionado con Italia en la Eurocopa…Pero Leo Sánchez, José Miguel Minier y el Bolillo aseguran que Suiza es que va…Héctor Borg ganó la clasificación del béisbol y el Covid…Esperamos se sane con rapidez para continuar el camino a la meta…Ahora es ganar el oro…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Belisario fue un antiguo general romano de trágico fin, que en el siglo VI ayudó a que el imperio bizantino recuperara su dominio sobre el Mediterráneo…Según una historia apócrifa, el emperador, celoso de sus éxitos, hizo que le arrancaran los ojos y lo condenó a pedir limosna por las calles de Roma…Ven porque dudo hasta de lo que enseño…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez