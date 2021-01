Por Tuto Tavárez

Ya estamos en el 2021, dejando atrás el 2020 que nos diezmó llevándose muchas gentes buenas.

*

La ciudad de Santiago perdió a varios deportistas valiosos, que murieron por diferentes razones.

*

Probablemente se nos queden algunos de forma involuntaria pero trataremos de recordarlos.

*

Salvador Sahdalá, a quien estuvo dedicado el torneo de Baloncesto Superior, el cual quedó inconcluso, fue una sensible pérdida.

*

El jovial Andrés “Pototo” Capellán nos sorprendió con su partida, ya que tenía muchos planes por realizar.

*

Casi junto con Pototo se nos fue el fisiculturista Noboa Méndez, uno de los hombres más fornidos de Santiago.

*

Mayor fue la sorpresa con la repentina muerte de Benito Domínguez, un formidable atleta de softbol y voleibol.

*

La parca también se llevó a Belkis Olivo, jugadores de voleibol de Pueblo Nuevo y Maggy Silverio, voleibolista de Villa González.

*

El gigante del automovilismo Adriano Abreu también partió en el 2020 a la morada del Señor. Así como el niño Juan Modesto Domínguez, basquetbolista de Pueblo Nuevo.

*

El exboxeador Roberto “La Boa” Núñez murió violentamente en el año recién finalizado.

*

Nelson Pichardo, uno de los primeros beisbolistas profesionales de Tamboril, falleció en los Estados Unidos.

*

Otra gran pérdida fue Gustavo “Guta” Rodríguez, un gran atleta del softbol, descendiente de familia de deportista y padre de propulsores del deporte.

*

Dos madres de destacados deportistas de Santiago, también descansan en los brazos de Dios, doña Dulce Martínez y Trina Medina.

*

Que Dios los acoja en su seno a todos los aquí mencionados y los que se me hayan olvidado.

*

SQUEEZE PLAY: En China celebran el Nuevo Año Lunar. Esta fiesta del año nuevo chino será el 12 de febrero, terminando el año de la rata y comenzando el año del buey…El primogénito de mi prole cumple hoy 33…Si ven unos furgones, no se asusten, es César Consuegra con un cargamento de regalos para Joan Daniel Tavárez, como es costumbre en su cumpleaños desde que nació…Las Águilas cumplieron 88 años el sábado y Chichi Pérez 44…Son todos parejas, porque la Chica VIP cumplió 66…Bueno, El Pachá no pasa de 33…Y Fernando Tatis Jr., tiene 22…Si jugáramos en la NBA nos hubiesen dado de baja…Ni una canastica…Ni un tiro libre…Solo faltas personales…Y Hugo López Morrobel que se quejaba de la botellita de Aceite El Gallo…Sabían que Donald Trump está viviendo la etapa del “pato cojo”?…En Estados Unidos el (lame duck)…El 2020 se llevó a 20 miembros del Salón de la Fama de Cooperstown…Joe Morgan, Tom Seaver, Al Kaline, Bob Gibson, Whitey Ford, Lou Brock y Phil Niekro…Si pensaban que los chinos celebran tarde el Año Nuevo, vean lo que me informó “Mi Bola de Cristal Empañada”…En Etiopía el Año Nuevo será celebrado el 11 de septiembre…En ese tiempo estamos celebrando por aquí el 2022…Por hoy, out 27.