Por Tuto Tavárez

Pensábamos que ya la lista terminaba por este año, pero no, además de las grandes estrellas del béisbol que han muertos se une Phil Niekro.

Los hermanos Phil y Joe Niekro fueron la primera pareja de lanzadores hermanos dominantes en Grandes Ligas.

Recuerdo, aunque no con la debida precisión, un episodio que se hizo famoso con los Niekro y el presidente Joaquín Balaguer.

El apodo familiar del presidente Balaguer era Elito y estaban de moda los hermanos Niekro, quienes se caracterizaron por depender de un lanzamiento de nudillo.

El doctor Balaguer, siempre tenía respuestas difíciles de descifrar cuando los periodistas lograron entrevistarlo.

Balaguer tuvo una de esas salidas que tienen los hombres inteligentes y su respuesta se relacionó con los nudillos de los Niekro.

A partir de ese momento, el hombre de Navarrete fue bautizado como “Elito Niekro”, por lo difícil que era de descifrar sus retorcidos envíos.

Phil Niekro que era cinco años mayor que Joe, duró 14 años más, ya que este murió en el 2006.

Phil ganó 318 juegos y ponchó a 3,342 rivales y Joe logró 221 victorias y petrificó en el plato a 1,747 rivales.

Alguien puede conocer un poco mejor lo de Elito Niekro y quizás podamos completar la historia.

