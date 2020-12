Por Tuto Tavárez

El querido colega Héctor J. Cruz recibirá el premio Abelardo Raidi, que entrega la Asociación Internacional de Prensa Deportiva, conocida como AIPS.

*

Puedo asegurarle que el tamborileño Héctor, merece ese y cualquier premio que reconozca la capacidad como periodista de deportes.

*

Ha sido una carrera en línea recta, sin doblarse, siendo un modelo a seguir por las generaciones contemporáneas y que le precedan.

*

Aunque la columna de Héctor es en Miniaturas, su contenido es inmenso y pedagógico.

*

Pero, ¿por qué el premio que recibirá Héctor José lleva el nombre de Abelardo Raidi? ¿Quién fue este señor?

*

Abelardo Raidi Raidi fue periodista, locutor, deportista y empresario venezolano, quien falleció en el 2002.

*

La Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS), decidió valorar sus méritos y bautizar con su nombre el premio que recibirá Cruz.

*

Abelardo fue fundador del Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela y de la Federación de Prensa Deportiva de América Latina.

*

Era versátil, porque también creó la Confederación Americana Turística (CLAPTUR), y dirigió Radiodifusora Venezolana.

*

En marzo de 1941 comenzó a escribir la columna “Pantalla de los jueves”, que era lectura obligada y creó la “Corrida de la Prensa”, que luego fue imitada por otros países.

*

El arco de la historia se va a templar, para que unan sus extremos, donde un grande de República Dominicana, recibe el premio que honra a otro grande de Venezuela.

*

SQUEEZE PLAY: El buque Juan Sebastián Elcano es un Bergantín-goleta…Leíste César Hernández?…La entrega de ayer sobre los narradores y los canastos de tres, fue solo para los de Santiago…Por eso no pusimos a Osvaldo Rodríguez Suncar, quien si narró mucho en Santiago…Es más, creo Ozzie comenzó aquí…!Oh, mi Dios!…!Sepulturero!…Por cierto, dice Juan Bonilla que el mejor narrador de baloncesto de Santiago es Fellito Ortiz…Y ahí andan todos los ronquitos sacando pecho…El Pachá destaca como los mejores a Fellito, y Carlos Manuel Estrella…Pachá me habla de un narrador que no recuerdo, porque me dice que era un blanco alto, apellido Santiago…Dice Pachá que tenía un negocio camino a Puerto Plata…Ni idea…Mi consultor es Martín Lajara, vamos a ver…Es cierto que eliminaron al Licey?…Nada personal, es por preguntar…Es cierto, que unos van delante y otros van detrás, pero los aguiluchos están gozando con la eliminación de los Tigres del Licey…Los memes llueven con el tema “Se Van” de Johnny Ventura…Como Johnny es de los Leones, cuidado si le dan de su misma medicina…Gustavo Suriel no tiene estadio donde sembrar miles de cepas de plátanos que compró…Por suerte, hay armonía en ese equipo…Radhamés Bonilla tiene dos días que no pasa ni agua…Uno relaja, pero es un mes meno$$$…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la literatura española tiene el ilustre Manco Cervantes, que perdió una mano en batalla. La literatura portuguesa cuenta con un célebre poeta tuerto, que perdió un ojo en circunstancias similares, se trata de Luis de Camoes…Por hoy, out 27.