Por Tuto Tavárez

Los narradores de baloncesto de Santiago tienen sus estilos para describir los emocionantes tiros de tres.

*

No recuerdo todos pero haré memoria con algunos, dejando abierto el espacio para que se quejen quienes sean víctimas de mis lagunas mentales.

*

¡Grande el canasto! Dice José Luis Rodríguez, ¡De tres! Sale de la ronquita voz de Fellito Ortiz, ¡Canastazo! Informa Carlos Manuel Estrella, ¡Desde Ciudad Curry! Expresa Moisés Peña, ¡Detrás del Arco! Dice Santiago Dolciné y ¡Desde el Centro de la Ciudad! Santana Martínez.

*

El motivo de recopilar la forma de narrar estos tiros de tres, es porque se produjo uno esta semana con tres glorias del baloncesto de Santiago.

*

Tres integrantes del club Sameji, que residen en los Estados Unidos, están en el solar patrio y aprovechan para darle una manito a la entidad clubil donde se forjaron.

*

Se trata de José Caba, Alex Arias y Jimmy Santos, el popular “Guarenanga”, así creo le decían, o “Guaresnow”.

*

Jimmy es hermano de Lulú Santos, de quien en algún momento deberá hacerse justicia como inmortal.

*

Pues bien, el disparo de tres es que Jimmy aprovechó que venía para Santiago y coincidió con Caba y Alex, quienes han estado limpiando y haciendo arreglos en el Sameji.

*

Jimmy trajo varios balones y mallas que entregó a El Pegote y Alejandrito para desarrollar las categorías menores de los samejianos.

*

Para Jimmy que jugaba debajo del aro eso es un donqueo, para Caba atrapar un rebote y para Alex un tiro de tres, que entró nítido por el canasto.

*

SQUEEZE PLAY: “Hace falta toda una vida para aprender a vivir”, Séneca…Juan Francisco me hizo quedar mal…Vaticiné que daba seis jonrones y lleva siete…!Queda algo del scout!…La NBA arranca este martes 22…Al Horford y Anthony Town Cruz son las dos figuras de República Dominicana en el fuerte torneo de baloncesto…Eso activa a Germán Ovalles con sus llamadas a los programas…Hace 32 años, que en el estadio Juan Peña de la Ciudad Deportiva se celebra el Juego del Recuerdo del ensanche Bolívar…Es un evento dedicado a Che Ventura, quien dirige al equipo Los Más Viejos…Leonardo “Pichí” Almonte dirige Los Menos Viejos…Siempre se hace el 25 de diciembre para bajar las jarturas del 24 y sudar las bebidas…Por culpa del Covid-19 la versión de este año se suspendió…Creo que de por vida, Adalberto De León es el líder de bateo de ese juego y Danny García el rey de los jonrones…Pablo Castillo Luna es líder en dobles…Otra actividad que se llevó el Covid, la fiesta de premiación de los Jordan de Cibao Travel…No hay a quien premiar si no se ha jugado…Me dice Roque Espinal y lo confirma Lupe Álvarez, que la chiquita que menciona Vicente es Marilyn Rodríguez, enllave de yo…Lo de la cena por zoom de la ACDS va…Habrá rifas y como es virtual Elías Wehbe se va a sacar…Como es por zoom podrán participar los que están fuera del país…Paquete Fernández, Luis Ramón Polanco, Santiago Dolciné, Ronnie Álvarez, Luis Andrés Placencia, Eddy Gómez y los demás…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Isabel Allende está considerada la escritora viva más leída en Lengua Castellana, la venta total de sus libros alcanza los 72 millones de ejemplares…Hija de un primo hermano del presidente Salvador Allende escribió su primera novela titulada “La Casa de los Espíritus”…Por hoy, out 27.