Por Tuto Tavárez

De repente, hemos visto con asombro, que se ha desatado una ofensiva contra expeloteros y dirigentes deportivos.

*

La ofensiva viene de litorales que tradicionalmente no se conocen como partes del movimiento deportivo.

*

Aunque no se debe descarta y se puede hasta asegurar, que son azuzados subrepticiamente por personas con intereses en los deportes.

*

Todo comenzó con Octavio Dotel, a quien vimos tendiendo las manos a un grupo de atletas en los Juegos Deportivos Nacionales de la provincia Hermanas Mirabal.

*

Luego la ofensiva se dirigió hacia Sammy Sosa, el jonronero dominicano que salió de abajo y ha logrado ser parte del Jet Set Internacional.

*

Luego el veneno se chorreó sobre Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), cargo que como la muchacha bonita, tiene muchos pretendientes.

*

Con Luisín arrastran también a uno de sus hombres en el movimiento olímpico, como es Antonio Acosta (Colin).

*

Con asombro, vimos en los últimos días, ataques despiadados contra Cristóbal Marte, el principal soporte del voleibol dominicano y del proyecto “Reinas del Caribe”.

*

No decimos que no son culpables o responsables de lo que se le señala con el índice acusador.

*

Solo que nos resulta sospechoso, que esas acusaciones contra gente de los deportes, salgan como si estuvieran “candelarizadas”, lo que nos lleva a preguntar, ¿quién o quiénes serán los próximos?

*

SQUEEZE PLAY: Robert Nestar Marley es el nombre de Bob Marley, ya que Bob es solo el hipocorístico con el que fue conocido…Recuerdan y si no lo recuerdan busquen los archivos, que cuando Juan Francisco volvió a los Gigantes dijimos que aseguraba seis jonrones…Me está por hacer quedar mal…Sin la jornada del domingo, ya tiene seis…Ahora bien, con los Tigres de Licey o las Águilas Cibaeñas Juan Francisco no lo hubiese logrado…Cuando apuró todos los ponches, los fanáticos azules y amarillos hubiesen forzado para que lo sentaran…Y hasta algunos cronistas deportivos…La trilogía de Juan Francisco, Ronald Guzmán y Carlos Peguero tienen 14 jonrones…La ACDS anuncia que suspende la cena navideña…Pero hermano César Ureña, ¿Para qué están los deliverys?…Se distribuyen las bebidas y por zoom nos reunimos…Héctor Cepín se atreve a prenderse virtualmente, jijiji…La gente está preocupada por cena, bebida y horario de 24 y 31…Yo estoy dispuesto a sacrificarme y no cenar, no tomar ni salir esos días…!Vea que preocupación!…Desde la Ciudad del Sol, Miami, Francisco Vicente, perdón Fay Vicent, nos hace un aporte…Sobre las mujeres del softbol nos recuerda a Milagros Valdez (La China), Marisol Santana, Carmen Canario y una que solo identifica como La Chiquita que jugaba segunda base…Fay Vicent promete también dar cátedra de voleibol en otro envió…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el horóscopo chino consta de 12 animales, todos reales, salvo el dragón que es un animal fabuloso, los no mitológicos son, cerdo, rata, caballo, perro, mono, buey, conejo, serpiente, cabra, tigre y gallo…Por hoy, out 27.