Por Tuto Tavárez

Conforme a mis estadísticas personales, no oficiales, en el torneo corto de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2020), se anotaron 86 goles colectivos.

Los oncenos del Circuito Norte fabricaron 35 goles, mientras que la División Sur anotó 51.

El ganador del premio “Pichichi”, nombre universal que se utiliza para designar el mejor goleador, fue Daniel Jamesley con 7.

Incluyendo serie regular y final los campeones de la O&M fueron líderes colectivos con 17 goles, los subcampeones Delfines del Este tuvieron 14 dianas, Atlético San Cristóbal 13 y Pantoja solamente tuvo 7.

Los goleadores del Cibao FC vulneraron la portería contraria 12 veces, el Atlético Vega Real en 11, Atlántico FC 9 y Jarabacoa FC solo perforó el cancerbero contrario 3 veces.

Después de los siete goles del haitiano Daniel Jamesley, sus compatriotas Charles Herold, de Cibao FC y Jayro Jean, de San Cristóbal quedaron con 5.

Los argentinos Pablo Marisi, de Vega Real y Germán Sosa, del Cibao, así como el colombiano Juan Vélez, de Delfines 4 cada uno.

El colombiano Over García vistiendo la franela del Atlántico anotó tres veces, igual que el cubano Maikey Reyes, del Vega Real.

La trilogía de colombianos formada por Santiago Gómez, Fabricio Moreno y Diego Arévalo y el venezolano Anderson “Burrito” Arias llevaron 2 balones hasta lo profundo de la red.

Otros jugadores de dos goles fueron los venezolanos Roger Davis y Erlan Díaz, el cubano Arichell Hernández, Dairon Mesa y William Modesta.

El maeño Domingo Peralta anotó dos goles en el penúltimo partido del campeonato, dando ventaja de 2-0 a O&M para el choque decisivo.

Los dominicanos no estuvieron muy goleadores en el torneo, naturalmente la ausencia de Edarlyn Reyes “Tamarindo”, Danco García, Rafa Flores, Juan Ángeles, Dorny Romero, entre otros, fue un factor.

SQUEEZE PLAY: “Una ola nunca viene sola”, refrán…! Cuántas emociones domingo y lunes en el estadio Cibao!…Pero vacío…Sería un espectáculo ver a Ariel Acosta, presidente de la Asociación de Cocheros de Santiago, en la popa de un coche…El apellido Inoa ha sido cambiado por Ynoa en el béisbol y nadie dice nada…Ni Rae ha dicho nada…La profesión de político si es difícil…Por eso tengo lastima a quienes se dedican a políticos…Después de mucho luchar le dan un cargo…Si ayudan a su familia y nombran varios, es nepotismo…Si no ayudan a la familia, entonces lo califican de Satanás…”Ese es un demonio que no ayuda ni a la familia”…Verdad que es difícil?…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que “El Tercer Mundo” fue la expresión que acuñó el economista, demógrafo y sociólogo francés Alfred Sauvy para designar a los países que no pertenecían a ninguno de los grandes bloques enfrentados en la guerra fría…Por hoy, out 27.