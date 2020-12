Por Tuto Tavárez

La semana pasada adelantamos que la Universidad O&M podía ir buscando el lugar para el trofeo de campeones de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2020).

Hoy solo nos queda felicitar a los flamantes campeones y su dirigente el mocano Ronald Batista.

Al presidente Luis Abinader quien es soporte del equipo que fundó su padre José Rafael Abinader.

El buen trabajo de los Delfines del Este con su dirigente Edward “La Beba” Acevedo.

Que por cierto, La Beba pudo haber dirigido su último partido en esta etapa del fútbol dominicano.

Tengo informe que tiene oferta para dirigir fuera, pero no allí, sino en el Continente Europeo.

Felicito también a la Liga Dominicana de Fútbol que preside el ingeniero Manuel Estrella.

Sin olvidarnos de la Federación Dominicana de Fútbol que preside el puertoplateño Rubén García.

El ministro de Salud Pública, doctor Plutarco Arias y su equipo de hombres y mujeres de la medicina, que se esforzaron porque se tomaran las medidas sanitarias correspondientes.

Y finalmente, a la crónica deportiva del país, que desde antes de echar a rodar el balón, dio como favorito a O&M, lo que demuestra que hemos progresado en ese, hasta hace poco desconocido deporte en nuestro país. ¡Goool!

SQUEEZE PLAY: En Tanzania hay una importante ciudad con nombre de una prenda de vestir y es Tanga…Domingo Ureña me recuerda un olvido que tuve…Se me olvidó mencionar a Reina Curiel quien fue una tremenda lanzadores de softbol…Bien por Domingo, Reina fue eso, una reina del softbol…La pelota dominicana entra en la etapa de entra y sale…Entre jugadores y salen jugadores…John Nogowski de las Águilas Cibaeñas se fue…Pero Ángel Ovalle anuncia a Jon Kemmer un jardinero zurdo…A Ramón Rossó le queda una salida…Pero El Tsunami, Carlos Martínez debuta el viernes en el estadio Cibao…Víctor Robles también cumple su mes este 15…Mientras estaban enterrando a Paolo Rossi en Italia, los ladrones penetraron a su casa…Cuando algo parecido sucede en República Dominicana, la gente dice que eso solo sucede aquí…Las cosas suceden donde hay seres humanos, que actúan como animales…Perdón a los animales…Raffy Pichardo siempre vive investigando cosas…Ayer que era el Día Internacional del Mono…Suerte que Ricardo Rodríguez Rosa no fue al Águila de la Semana y Héctor Cepín tuvo que tirarse el juego entero…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que si alguna vez han escuchado una canción y no se la han podido sacar de la cabeza durante unos cuantos días, suena en su interior una y otra vez en un bucle interminable y casi sin darse cuenta empiezan a tararearla…Este fenómeno se llama Gusano Musical o Gusano Auditivo “Earworm” en inglés…Por hoy, out 27.