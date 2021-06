El Complejo Deportivo de La Barranquita, ameritaba con urgencia, de un gobernador que actué como los ojos de la misma.

*

Desde hace 35 años, cumplido la semana pasada, este complejo ha sido atractivo para ladrones y depredadores.

*

De ahí la importancia del gobernador, un deseo que se cumple con la designación de Jorge Blas Díaz.

*

El designado gobernador de La Barranquita, es presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo y miembro de la Confederación Panamericana de este deporte.

*

Jorge Blas es una persona que se ve sosegada, nunca ha protagonizado grandes escándalos en el ciclismo y la Fedoci siempre cumple con su calendario.

*

Ahora su misión es convertirse en atalaya para impedir que La Barranquita sea saqueada.

*

El sábado se estrenó con un operativo de limpieza y ahora tiene que luchar para mantener la higiene del mismo.

*

Que las malezas no tengan chances de arropar las instalaciones y que los visitantes asuman consciencia con el asunto de tirar la basura.

*

Quienes utilizan las instalaciones y disfrutan de este pulmón que le queda a Santiago, son los más llamados a cuidarlo.

*

Confiamos en que Jorge Blas pueda lograr mantener en orden el complejo y estar vigilante de que no se pierda ni un terrón de tierra.

*

Para eso cuenta con el apoyo de deportistas como el ministro Francisco Camacho, Juan Vila y Tony Peña R, más refuerzos como la gobernadora Rosa Santos y los militares. ¡Suerte!

*

SQUEEZE PLAY: Los científicos llaman filemamanía al intenso deseo de besar…Nuestras condolencias para el querido colega Rafael “Paquete” Fernández…Su hermana Fifi murió víctima del Covid-19…Buen bautizo para Héctor Borg clasificando para los Juegos Olímpicos de Tokio…Ahora es una opción en la pelota de Lidom…Son de los gallos tapaos que hay por ahí…Jayro Jean jugador de Jarabacoa FC viaja el viernes a Bolivia…Se unirá con Edarlyn Reyes “Tamarindo” en el equipo Real Santa Cruz…Tamarindo es líder del equipo en goles con cuatro…De siete que lleva el onceno…La dirigencia del Real Santa Cruz sigue interesada en llevarse a Danco García, también de Jarabacoa y Ronaldo Vásquez, del Club Atlético Pantoja…!Viene un tsunami entrando por Puerto Plata!…Y no es Carlos Martínez…Habrá cambio de Director Técnico en el Atlántico FC…No cayó bien el empate con Atlético San Francisco…El licenciado Julio Benoit murió el fin de semana…Lo conocí bien cuando defendió a Cutá Pérez y salió libre…Un día hablaron con él para entregar una persona que era buscada…Entonces me dijo, “A quien yo no sé cómo lo voy a sacar, no lo tranco”…Una piña va al cine, aprovecha un descuido y entra sin pagar…La piña va al juego de las Águilas en el estadio Cibao, aprovecha un descuido y entra sin pagar…La piña va al estadio del Cibao FC, aprovecha un descuido en la puerta y entra sin pagar…Cómo se llama la obra?…Mañana la respuesta…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Yucatán proviene del maya y significa “No te entiendo”, igual que canguro en australiano…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez