Por Tuto Tavárez

Que conste, que lo que voy a narrar a continuación, no me lo contó Paolo Modolo, en visita a Il Pasticcio.

El apodo del piloto de moto Valentino Rossi es Il Dottore, que traducido al español quiere decir, El Doctor.

Este apelativo se lo puso el mismo corredor, es decir, se lo autoimpuso y lo hizo con una razón.

El piloto italiano es de Urbino, donde nació hace 41 años y un día se puso de curioso a ver la guía telefónica de su lugar de nacimiento.

Notó que la mayoría de persona, que se llamaban o apellidaban Rossi eran médicos en su gran mayoría.

Entonces, decidió llamarse Il Dottore, El Doctor y así se le conoce en el mundo del motociclismo.

El apodo se reforzó en el 2005, al recibir el Doctor Honoris Causa en Comunicación y Publicidad en la Universidad de Urbino.

Valentino Rossi ha ganado nueve títulos mundiales en cuatro categorías: 125cc en 1997, 250cc en 1999, 500cc en 2001.

Agregue a esos que es hexacampeón de la categoría Moto GP, en 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009, compitiendo con Honda, Yamaha y Ducati y desde el 2013 piloto Movistar Yamaha Moto GP.

En 402 carreras, tiene 115 victorias, 235 podios, 64 poles y 95 veces ha dado la vuelta más rápida. ¿Cómo lo alcanza Paolo en la Vespa?

SQUEEZE PLAY; “Cuando el diablo no tiene que hacer, con el rabo mata moscas”, refrán…Nuestra solidaridad con la familia Sánchez Canaán por el fallecimiento de doña Leida…Mujer valiosa que batalló duro contra el cáncer…A don Douglas Canaán, doña Solangi Canaán de Sánchez, Leo Sánchez y los demás familiares…Dios la tenga en gloria…Tengo información de que Juan Vila, inmortal del deporte dominicano, salió bien de la operación a que fue sometido el martes…Otro raquetazo de la poderosa mano izquierda de Vila para la gloria de Dios…Mel Rojas decidió dejar Corea e irse para Japón…Los emolumentos…Garabez Rosa dejó los Tigres en Nicaragua y se reportó a los Leones del Escogido…La misma razón…Zoilo Almonte, el Cañón Amarillo de las Águilas Cibaeñas se presentó al juego del equipo en La Romana el martes…Zoilo llegó con un polosher mamey, que es el color de los Toros…Félix Fermín lo abrazó y le dijo: “mi muchacho, se te olvidó el color del equipo?”…Zoilo le respondió, “manager, recuerde que los Caballos del Cibao y el Cibao FC son mameyes”…Mirando los lanzadores de las Águilas el martes me acordé de una serie que había de La India María…!Ay María, qué puntería!…No había forma de que los lanzadores tiraran strikes…Otorgaron 13 bases por bolas…Cuando 15 toros pasaron por el home, Félix Fermín exclamó ¡Estos son los San Fermines!…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que según el Libro Guinnes de los Récords, el personaje literario más veces adaptado a la pantalla, con más de 250 apariciones e interpretado por 75 actores distintos, es Sherlock Homes…Por hoy, out 27.