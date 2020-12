Por Tuto Tavárez

Esta semana que el alcalde Abel Martínez honró la memoria del automovilista Adriano Abreu, un mexicano ganó la Fórmula Uno el domingo.

Se trata de Sergio Checo Pérez y me voy apoyar en el racing Carlos Manuel Estrella para reseñar algunos datos interesantes.

Con la victoria de Checo Pérez termina una sequía de 50 años sin que un mexicano triunfara en un premio de F-1.

Hacía ocho años que un latinoamericano no cruzaba primero al caer la bandera a cuadros, desde que lo hizo el venezolano Pastor Maldonado en 2012.

Fue una victoria valiosa si tomamos en consideración que en la primera vuelta, Checo Pérez que iba segundo, fue embestido por Leclerc y enviado al último lugar (18).

El último mexicano que había ganado, antes de Checo Pérez, fue Pedro Rodríguez en 1970, quien al igual que su hermano Ricardo Rodríguez murió en la curva peraltada del autódromo que lleva como nombre Hermanos Rodríguez.

Los brasileños son los más ganadores en F-1, Ayrton Sena con (41), Nelson Piqué (23), Emerson Fittipaldi (14), Rubens Barichelo y Felipe Massa con 11 cada uno.

Los pilotos argentinos son segundos con el pentacampeón mundial Juan Manuel Fangio, quien obtuvo 24 victorias y Carlos Reuteman con 12.

El colombiano Juan Pablo Montoya tuvo siete victorias, la última en Brasil en 2004, y de Venezuela Pastor Maldonado en 2012 Gran Premio de España.

Por primera vez en el año, ni Lewis Hamilton ni la escudería Mercedes estuvieron en el podio.

No es que yo soy una estrella en Fórmula Uno, es que me alumbre con una “Estrella” que sabe de eso.

