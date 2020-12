Por Tuto Tavárez

Sammy Sosa involucrado en caso de corrupción, destaca con morbo el titular.

*

Me detuve a leer la información y me encontré con la sorpresa de que Sammy recibió una línea de créditos.

*

Una línea de créditos es un préstamo, lo cual no tiene que ver con corrupción, simplemente hay que pagarlo.

*

Ese préstamo ni siquiera fue al banco del Estado, sino a uno privado y los bancos saben cómo cobrarle a quienes les prestan.

*

Cuando yo era un crio leí una definición de banco en una revista Selecciones, que no se me ha olvidado jamás.

*

“Un banco es un lugar donde prestan dinero a quien demuestra que no lo necesita”, así recuerdo decía.

*

Sammy Sosa, de acuerdo a Baseball Reference, ganó 125 millones de dólares en su carrera en Grandes Ligas.

*

Eso demuestra que la definición que describía Selecciones, es correcto prestarle 10 millones de dólares a quien se ganó 125 millones.

*

Las personas que tienen negocios de muchos millones, toman prestados, porque muchas veces tienen grandes inversiones, pero no dinero en líquido y por lo regular se necesita un fiador.

*

Más preocupante que ese préstamo, es la gran cosecha de odios que se está sembrando entre los dominicanos y que al final seremos todos perdedores, con corazones llenos de veneno y envidia.

*

SQUEEZE PLAY: Un segundo tiene mil milésimas…Debemos ponernos en oración para que Juan Vila salga bien de la intervención que le harán el martes…Los médicos están confiados que todo saldrá bien…Vila tiene la ventaja de ser un exatleta que nunca ha dejado de practicar…Fuerza inmortal, Dios tiene el control…Un mal año, en la atípica temporada de Grandes Ligas 2020, no debe ser tomado en consideración…No es fácil jugar y estar atento a no contagiarse…No hay forma de concentrarse…El gran artista Robert Liriano está disponibles para actividades privadas…Tomando las debidas medidas…Con Robert se pueden comunicar en el 809-399-4341…Para que bailen de lo lindo..Con las tres B, bueno, bonito y barato…El Mural que pintó el alcalde Abel Martínez de Adriano Abreu es una belleza…Grande y bonito…Muy buen trabajo con la figura y el carro 46 del Oso…Adrianito Abreu estaba muy emocionado cuando habló…Abel Martínez definió a Adriano como una gloria que supo poner en alto el nombre del país…Reconocimiento también para Guillermo Ottenwalder que gestionó el mismo…Manny Ramírez va a jugar y dirigir en Australia…Eso no es malo…Si Australia clasifica para el Clásico Mundial podríamos ver a Manny ahí…El Real Madrid, equipo del fútbol español, jugó a principios de los años 40 bajo el nombre de Atlético Aviación…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el esternocleidomastoideo es el musculo que permite el giro y la inclinación lateral de la cabeza…Por hoy, out 27.