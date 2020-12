Por Tuto Tavárez

El binomio de El Pachá y Emilio Ángeles me hizo una llamada el lunes, ya que tenían una discusión en el programa Tocando Fondo de 8 a 9 de la noche por RNN, Canal 27.

*

La discusión era sobre boxeo, ya que Pachá se considera un gladiador de las 16 cuerdas, mientras que Emilio es un “espartano con ideas atenienses”.

*

Me soltaron al aire y la pregunta fue ¿Verdad que Fausto “Ceja” Rodríguez fue el primer campeón mundial dominicano?

*

Ambos técnicos del deporte de fistiana, se sorprendieron cuando le dije que Ceja no había sido campeón del mundo.

*

Aproveché para informarle, que el manejador de Ceja era el cantante boricua Felipe Rodríguez, La Voz, de aquella famosa canción la Cama Vacía.

*

Utilizando la memoria, que ya tiene lagunas, me apresuré a decir que el primero fue Carlos “Teo” Cruz, el segundo Juan Guzmán y el tercero Leo Cruz.

*

Ahí Pachá y Emilio comenzaron hacer historia y aproveché para salirme de la encerrona y continué observado una joya que lanzaban Ramón Rossó y Marcos Diplán.

*

Pues bien, el cuarto campeón mundial salido del país fue Eleoncio Mercedes, el quinto Francisco Quiroz, luego César “Patico” Polanco, Julio Gervacio fue el 7, Rafael Torres el 8, Héctor Acero Sánchez el 9 y Luis “Cucuso” Santana el 10.

*

Estaba yo junto a Domingo Saint-Hilaire en el Madison Square Garden, cuando Julio César Green, después de caer dos veces, destronó a William Joppy para ser el undécimo monarca dominicano.

*

La docena se completo con Agapito Sánchez y Luego Joan Guzmán y después surgió Dahiana Santana como primera campeona femenina.

*

Elio Rojas fue el dominicano número 15, para dar paso a Marilin Hernández “La Cachorrita” y la 17 Katy Pamela Wilson.

*

Javier “Abejón Fortuna fue el número 18, Argenis Méndez el 19, completamos 20 con Juan Carlos Payano, 21 Félix “Mangú” Valera, 22 Jonathan Guzmán y 23 Claudio Marrero.

*

SQUEEZE PLAY: “Lo que deseo es poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco”, San Francisco de Asís…Recomiendo a Pachá y Emilio Ángeles la próxima vez llamar a uno de los técnicos como Domingo Hernández…O Joel Adames, Carlos Nina Gómez, Primitivo Cadete, Paulino Pérez o Héctor Gómez…Hay más para escoger…Pero el espacio…A propósito de la pandemia de la Covid-19 muchos artistas ha dejado de grabar canciones…Pero me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que contrario a esos hizo Stevie Wonder, quien después de 15 años sin grabar canciones, el pasado mes de octubre grabó dos temas en medio de la pandemia…Where is our love Song? (¿Dónde está nuestra canción de amor?…Y “Can’t put it in the hands of fate” (No puedo dejarlo en manos del destino)…Por hoy, out 27.